Estados Unidos suspende sanciones al petróleo iraní

La suspensión de dos meses levanta las prohibiciones a toda transacción relacionada a la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen de Irán. (Foto: Dean Conger/Corbis via Getty Images) / Dean Conger

Estados Unidos anunció que, por dos meses, suspende las sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto a las 00H01”, hora de Washington, indica una licencia publicada en el sitio del departamento estadounidense del Tesoro.

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que arrancó semana cotizandose sobre los 80 dólares (luego de llegar a los 126 dólares durante la guerra), cayó a 77,5 dólares tras el anuncio.

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Nueva fase de diálogos

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

“El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos”, añadió.

Foco nuclear

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Lo calificó de “primer paso hacia la desnuclearización permanente”.

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Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El memorando establece la línea que tendrá el acuerdo que negociarán ambos gobiernos para acabar la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Caracol Radio / Getty) Ampliar El memorando establece la línea que tendrá el acuerdo que negociarán ambos gobiernos para acabar la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Caracol Radio / Getty) Cerrar

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que se produjo “una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles” y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

¿Cómo van las charlas?

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes discrepan. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que sus “soldados desplegados en el sur del Líbano disponen de una libertad de acción total para neutralizar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los habitantes del norte” de Israel.

“El ejército israelí no está sujeto a ninguna restricción en este asunto”, añadió sobre sus tropas, que combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

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Pakistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para frenar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, lo que sacudió fuertemente la economía.

En las conversaciones en Suiza, las partes definieron “una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días”, indicaron Pakistán y Catar en un comunicado.

“Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas”, agregaron, y citaron un canal de contactos para “evitar incidentes y fallas de comunicación” en el estrecho de Ormuz.