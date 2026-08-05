Los QuienTV Awards 2026 reconocerán el talento de artistas y figuras de Colombia

Bajo la dirección de Eliana Pedraza, los QuienTV Awards 2026 anuncian una nueva edición de su gala de reconocimiento, un escenario creado para exaltar la excelencia, la trayectoria, el liderazgo y el impacto de personas, empresas, organizaciones e instituciones que, con su labor, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de Colombia.

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En esta edición, una importante representación de varios artistas, empresarios, gestores culturales, creadores de contenido y reconocidas personalidades de Colombia y Venezuela hacen parte del grupo de nominados que competirán por uno de los máximos reconocimientos entregados por los QuienTV Awards 2026. Con ello, la organización busca destacar el talento y el aporte que la capital de Bolívar realiza al desarrollo cultural, artístico, social y empresarial del país.

Este importante encuentro reunirá a destacados profesionales de diferentes sectores para reconocer el esfuerzo, la innovación, la dedicación y el compromiso que han demostrado a lo largo de sus carreras. Cada distinción representa un homenaje al mérito, destacando historias de superación, proyectos de alto impacto y aportes que generan valor para la sociedad e inspiran a las nuevas generaciones.

Consolidado como uno de los espacios de reconocimiento más importantes del país, QuienTV Awards 2026 promueve la visibilidad del talento colombiano y celebra a quienes impulsan el crecimiento social, empresarial, cultural, académico, científico y comunitario, convirtiéndose en una plataforma que fortalece el reconocimiento público a la excelencia.

La ceremonia se realizará el próximo 14 de agosto de 2026 en el Congreso de la República de Colombia, donde se darán cita invitados especiales, nominados, galardonados, representantes de diversos sectores y medios de comunicación para vivir una noche dedicada a reconocer el liderazgo y la transformación positiva del país.

Con esta nueva edición, Eliana Pedraza, organizadora y directora de QuienTV Producciones, reafirma su compromiso con la creación de espacios que impulsan el reconocimiento al mérito y proyectan el talento colombiano, consolidando a los QuienTV Awards 2026 como una plataforma de prestigio para quienes, con su trabajo, dejan una huella positiva en la sociedad.