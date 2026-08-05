Cae alias ‘El Rafa’ con un revólver y munición

En una contundente acción contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a alias ‘El Rafa’, de 47 años, quien caminaba por el sector El Edén, en el barrio Mandela, portando un revólver calibre 38 y un cartucho sin percutir.

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La captura se produjo durante labores de patrullaje, registro y control realizadas por las patrullas de vigilancia, que interceptaron al presunto delincuente y hallaron el arma de fuego en su poder.

El revólver será sometido a estudios balísticos para establecer si fue utilizado en hechos delictivos ocurridos en la ciudad. Entre tanto, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que durante 2026 se han capturado 490 personas por porte ilegal de armas y se han incautado 415 armas de fuego, resultados que fortalecen la seguridad y previenen la comisión de delitos de alto impacto.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida y la convivencia. Seguiremos desarrollando acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas y capturar a quienes infringen la ley”, manifestó.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123 y los canales institucionales.