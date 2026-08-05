4 acuerdos de política pública refuerzan el derecho a comunicar desde y para los pueblos indígenas

Colombia

Ya fueron actualizados los acuerdos en la política pública de comunicación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, los cuales buscan fortalecer el derecho de comunicar desde los territorios, preservar la memoria, consolidar los medios propios y avanzar en políticas públicas creadas de Gobierno a Gobierno.

El compromiso IT2-38, busca el reconocimiento estatal, la protección y promoción de las formas autónomas de comunicación de los Pueblos Indígenas. De esta manera, el Estado debe contribuir en la preservación de las 65 lenguas autóctonas existentes en el país, la identidad cultural y el ejercicio de gobernanza de cada pueblo.

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A su vez, el Acuerdo IT2-39, reducirá las brechas digitales, a través del acceso y cobertura de internet, garantizando el respeto de los contextos, sus prioridades y formas de organización, en un plan construido por los Pueblos Indígenas.

Por otra parte, el IT2-42 avanza en el reconocimiento de una categoría de Radio Indígena, para proteger estos medios propios. Según la CONCIP, la radio no solo funciona como medio de comunicación, sino que es un espacio que fortalece la cultura, las lenguas de los pueblos, las formas de gobernanza y aumenta la participación comunitaria.

La política pública de las memorias audiovisuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, establecida en el Acuerdo IT2-40, busca proteger, preservar y fortalecer los archivos, fotografías, videos y los registros audiovisuales, como parte del patrimonio cultural, la transmisión de conocimientos, y la memoria colectiva para las futuras generaciones.

El trabajo fue realizado por la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP), con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), el Ministerio de Comunicaciones (MinTic), el Ministerio de Cultura, y el Ministerio del Interior.

Los acuerdos actualizados en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, hacen énfasis en la conectividad, los medios propios, la memoria audiovisual, además de garantizar el derecho de comunicar desde los territorios y preservar la identidad cultural de cada pueblo.

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