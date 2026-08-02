Cartagena conmemorará el Día de los Pueblos Indígenas con la agenda cultural Expo Indígena

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Asuntos Étnicos, presenta la segunda edición de Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura, una conmemoración de ciudad que, más allá de un evento, busca reconocer, visibilizar y fortalecer la identidad, la memoria, la cosmovisión y los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas presentes en el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el mes de agosto, esta conmemoración promoverá el diálogo intercultural, el reconocimiento de la diversidad étnica y la preservación de las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación, acercando a la ciudadanía a la riqueza cultural y al legado de los pueblos indígenas que hacen parte de Cartagena.

El evento central se realizará el 6 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Camellón de los Mártires, donde Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura se consolidará como un escenario para el reconocimiento, la visibilización y el fortalecimiento de las identidades, los saberes ancestrales, las expresiones culturales, los procesos organizativos y las iniciativas productivas de los cabildos indígenas asentados en el Distrito de Cartagena de Indias.

La programación incluirá una armonización ancestral, un conversatorio, presentaciones artísticas y culturales, expresiones musicales y espacios de encuentro que permitirán a la ciudadanía conocer de cerca las tradiciones, la cosmovisión y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de su legado en la construcción de la identidad de Cartagena.

Expo Indígena también será una plataforma para visibilizar los emprendimientos liderados por integrantes de los cabildos indígenas del Distrito, quienes ofrecerán artesanías, gastronomía tradicional, medicina ancestral y otros productos elaborados a partir de sus conocimientos y prácticas culturales, fortaleciendo sus economías propias y promoviendo el consumo de productos con identidad ancestral.

“Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura es una invitación a reconocer que los pueblos indígenas hacen parte del presente y del futuro de Cartagena. Es un espacio para valorar sus conocimientos, proteger su legado y fortalecer el diálogo intercultural como base para construir una ciudad más incluyente y respetuosa de la diversidad”, destaca el equipo del Programa de Asuntos Étnicos.

Con esta programación, la Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por el alcalde Dumek José Turbay Paz, reafirma su compromiso con la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, invitando a toda la ciudadanía a participar en Expo Indígena 2026: Encuentro de Saberes y Cultura, una conmemoración que honra el conocimiento ancestral, la diversidad cultural y las raíces que enriquecen a Cartagena.