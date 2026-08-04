Veolia y Armada se toman Bocachica con gran jornada de limpieza

Veolia ejecuta acciones sociales y ambientales en las 43 islas que conforman la zona insular de Cartagena, con el compromiso de garantizar entornos limpios y sostenibles, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros.

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Mediante la articulación interinstitucional con la Armada Nacional, Jornada Asistencia Humanitaria, Fundación Convivencia, Puerto Bahía, Ecopetrol y el Consejo Comunitario de Bocachica, se ejecutaron actividades operativas y sociales en el corregimiento insular.

Entre las acciones realizadas se destacan, una jornada integral de limpieza y recolección de inservibles, atención médica y odontológica, así como actividades lúdicas para los niños y niñas.

Con equipos especializados y con 27 colaboradores operativos y administrativos, se recolectaron 2.45 toneladas de residuos mixtos, 1.9 toneladas de material aprovechable como Pet y Plástico y finalmente 550 kilos de madera y podas. Le entregamos a nativos y visitantes un territorio más limpio y sostenible.

“Con la puesta en marcha de estas actividades que tienen un componente social, ambiental y operativo, reafirmamos nuestro compromiso por mantener limpias las islas de la zona insular y el garantizar la sostenibilidad del ambiente en estos territorios protegidos como Bocachica. Veolia ejecuta estas acciones ambientales para avanzar hacia la transformación ecológica que necesita Cartagena y la región” puntualizó Yolanda González Puente Gerente General.