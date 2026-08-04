Mompox 7.5 y 15K este domingo 16 de agosto: todo listo para vivir la experiencia deportiva
La organización, con el apoyo de las autoridades locales, ha dispuesto todo para el bienestar de los más de 2.000 corredores esperados
Las 15K Mompox llega a su segunda edición con un recorrido nocturno por los lugares más emblemáticos de este Patrimonio de la Humanidad.
La carrera contará con dos distancias: 15 kilómetros y 7.5 kilómetros, y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en el icónico Parque del Jazz.
Los atletas de 15K deberán completar dos vueltas al circuito para llegar a la meta.
Un recorrido por la historia
Cada kilómetro de la 15K Mompox será una postal. Los corredores atravesarán puntos que narran la riqueza colonial y religiosa de Mompox, entre ellos: Parque del Jazz, Iglesia San Agustín, Cementerio Distrital, Iglesia Santo Domingo, Iglesia San Juan de Dios, Letras de Mompox, Iglesia San Francisco, Iglesia Inmaculada Concepción, Iglesia Santa Bárbara, La Albarrada y el Casco Colonial.
Seguridad e hidratación garantizada
La organización, con el apoyo de las autoridades locales, ha dispuesto todo para el bienestar de los más de 2.000 corredores esperados:
- 5 puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido y en la zona de llegada.
- 4 ambulancias medicalizadas que acompañarán el circuito para garantizar atención inmediata.
Agenda del fin de semana deportivo
La fiesta comienza el sábado 15 de agosto con la EXPO 15K Mompox, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Allí los participantes podrán reclamar sus kits y disfrutar de una muestra cultural, gastronómica, artesanal y patrimonial.
El domingo 16 de agosto la EXPO continuará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.Los cupos son limitados. Las inscripciones siguen abiertas en la página web oficial: www.mompox15k.com
También hay beneficios especiales para inscripciones grupales.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.