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04 ago 2026 Actualizado 19:12

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Mompox 7.5 y 15K este domingo 16 de agosto: todo listo para vivir la experiencia deportiva

La organización, con el apoyo de las autoridades locales, ha dispuesto todo para el bienestar de los más de 2.000 corredores esperados

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Las 15K Mompox llega a su segunda edición con un recorrido nocturno por los lugares más emblemáticos de este Patrimonio de la Humanidad.

La carrera contará con dos distancias: 15 kilómetros y 7.5 kilómetros, y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en el icónico Parque del Jazz.

Los atletas de 15K deberán completar dos vueltas al circuito para llegar a la meta.

Un recorrido por la historia

Cada kilómetro de la 15K Mompox será una postal. Los corredores atravesarán puntos que narran la riqueza colonial y religiosa de Mompox, entre ellos: Parque del Jazz, Iglesia San Agustín, Cementerio Distrital, Iglesia Santo Domingo, Iglesia San Juan de Dios, Letras de Mompox, Iglesia San Francisco, Iglesia Inmaculada Concepción, Iglesia Santa Bárbara, La Albarrada y el Casco Colonial.

Seguridad e hidratación garantizada

La organización, con el apoyo de las autoridades locales, ha dispuesto todo para el bienestar de los más de 2.000 corredores esperados:

- 5 puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido y en la zona de llegada.

- 4 ambulancias medicalizadas que acompañarán el circuito para garantizar atención inmediata.

Agenda del fin de semana deportivo

La fiesta comienza el sábado 15 de agosto con la EXPO 15K Mompox, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Allí los participantes podrán reclamar sus kits y disfrutar de una muestra cultural, gastronómica, artesanal y patrimonial.

El domingo 16 de agosto la EXPO continuará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.Los cupos son limitados. Las inscripciones siguen abiertas en la página web oficial: www.mompox15k.com

También hay beneficios especiales para inscripciones grupales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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