En menos de 72 horas, Policía capturó a 14 presuntos expendedores de droga en Bolívar

En una ofensiva simultánea contra el microtráfico, la Policía Nacional asestó un nuevo golpe a las redes dedicadas al narcomenudeo en Bolívar. En menos de 72 horas, 14 presuntos expendedores de droga fueron capturados en diferentes municipios del departamento y 3.050 dosis de sustancias alucinógenas fueron incautadas antes de que llegaran a las calles, afectando las finanzas de quienes pretenden lucrarse del comercio ilegal de estupefacientes.

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Las acciones operativas fueron adelantadas en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Cayetano, Magangué, Maríalabaja, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Mahates, Mompox, Soplaviento y Villanueva, donde las unidades de la Policía realizaron allanamientos, registros, controles y labores de patrullaje que permitieron la captura de los presuntos implicados.

Durante los procedimientos fueron incautadas cerca de 3.050 dosis de sustancias alucinógenas, entre ellas marihuana, base de coca, basuco y cocaína, que presuntamente estaban listas para ser distribuidas y comercializadas en distintos sectores de estos municipios.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Las investigaciones continúan para establecer posibles vínculos con estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico local de estupefacientes.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre las diferentes especialidades de la Institución y del apoyo de la comunidad mediante el suministro de información oportuna.

“No vamos a bajar la guardia en la lucha contra el microtráfico. Cada captura y cada dosis que sacamos de circulación representan un paso importante para proteger a nuestros niños, jóvenes y familias. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para afectar las estructuras delincuenciales que pretenden alterar la seguridad y la convivencia en el departamento de Bolívar”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes a través de la línea de emergencia 123 o de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.