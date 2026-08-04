Capturan a un hombre en Mompox tras golpear y amenazar a su propio padre con un arma

Lo que comenzó como un llamado de auxilio por un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó con la captura de un hombre armado en el municipio de Mompox. La rápida reacción de la Policía Nacional evitó que el conflicto familiar pasara a mayores y permitió sacar de circulación un arma de fuego de fabricación artesanal.

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Los hechos ocurrieron en el sector 16 de Julio, sobre la vía nacional, donde uniformados de la Zona de Atención Policial, con el apoyo del Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 del Ejército Nacional, atendieron una alerta ciudadana relacionada con un episodio de violencia dentro de una vivienda.

Al llegar al lugar, los policías ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las reportadas. Durante el registro personal le encontraron en la pretina de la sudadera una pistola de fabricación artesanal con un cartucho calibre 38 sin percutir. El capturado fue identificado como Juan David Gómez Navarro, natural de Mompox, quien no presentó permiso para portar el arma.

En medio del procedimiento apareció Edy Alfonso Gómez Rojas, padre del capturado, quien denunció haber sido golpeado y amenazado de muerte con el arma que llevaba su hijo. La víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que fue trasladada al Hospital Local Santa María de Mompox, donde recibió atención médica y valoración psicológica.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, aseguró que “la Policía Nacional mantiene una respuesta oportuna frente a los casos de violencia intrafamiliar y no bajará la guardia contra quienes porten armas de manera ilegal. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad de las familias, porque la protección de nuestros ciudadanos es una prioridad”.

El capturado registra anotaciones judiciales por los mismos delitos. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y violencia intrafamiliar. En las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.