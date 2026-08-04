Oficializan creación de ASOJAC Triángulo de Mamonal en Cartagena

Las Juntas de Acción Comunal de los barrios Puerta de Hierro, Policarpa y Arroz Barato, en el marco de la Localidad Industrial y de la Bahía, anuncian la creación oficial de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL TRIÁNGULO DE MAMONAL - ASOJAC.

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La constitución de la ASOJAC se realizó en asamblea general con la participación de los dignatarios de las 3 JAC, con el objetivo de aunar esfuerzos para la gestión de proyectos, la legalización urbanística, el fortalecimiento organizacional y la generación de empleo local en el sector.

¿Por qué nace la ASOJAC?

Los barrios que conforman el Triángulo de Mamonal comparten problemáticas comunes: saneamiento básico, movilidad, legalización de predios, seguridad y acceso a oportunidades laborales en la zona industrial.

Con esta asociación se busca:

Fortalecer la voz comunitaria ante el Distrito, Departamento, empresas de Mamonal y el Gobierno Nacional.

2. Articular proyectos integrales de infraestructura, educación y emprendimiento para los barrios.

3. Garantizar mano de obra local en los proyectos que ejecutan Ecopetrol, Zona Franca y demás empresas del sector.4. *Acompañar el proceso de legalización* de Puerta de Hierro, Policarpa y Arroz Barato ya aprobado por el Concejo de Cartagena.

Indira Deulofeutt Valiente, Presidente Junta de Acción Comunal Puerta de Hierro: “Hoy damos un paso histórico. Unidos tenemos más fuerza para que los proyectos que necesita nuestra comunidad lleguen de verdad. Carecemos de saneamiento básico y con la ASOJAC vamos a exigir que se cumpla”.

Luis Alberto Vergara, Presidente Junta de Acción Comunal Policarpa: “Esta ASOJAC nace para dignificar a nuestra gente. Ya logramos la pavimentación de nuestra vía principal y ahora vamos por más: salud, educación y empleo para los jóvenes del sector”.

Karen Manrique Torres, Presidente Junta de Acción Comunal Arroz Barato: “Luchamos muchos años por la legalización. Con la ASOJAC del Triángulo garantizamos que esa legalización se traduzca en inversión, en títulos de propiedad y en progreso para las familias de Arroz Barato”.

Próximos pasos

La ASOJAC Triángulo de Mamonal radicará en los próximos días su personería jurídica ante el Instituto Distrital de Acción Comunal de Cartagena- IDACCC y solicitará mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Planeación, Secretaría de Participación y las empresas de la Zona Industrial.

“Invitamos a las Juntas de Acción Comunal, líderes sociales, empresas y comunidad en general a sumarse a este proceso de construcción colectiva”.