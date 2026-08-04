194 Emergencias atendidas por Bomberos de Cartagena durante julio

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, presentó el balance operacional correspondiente al mes de julio de 2026, periodo durante el cual la institución atendió 194 emergencias, lo que representa un incremento del 13,5 % frente a las 171 emergencias registradas en junio.

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El informe evidencia un aumento significativo en las emergencias relacionadas con la temporada de vacaciones de mitad de año y las condiciones climáticas propias de la época.

El mayor incremento se registró en los rescates realizados por el personal salvavidas, que pasaron de 3 intervenciones en junio a 26 en julio. Este comportamiento estuvo asociado a la alta afluencia de turistas y bañistas, la presencia de mar de leva y el incumplimiento de las recomendaciones y banderas de seguridad en las playas.

También aumentaron las emergencias por quema de basuras satélites, que pasaron de 14 a 33 casos, así como el corte de árboles caídos, con 17 intervenciones frente a las 9 del mes anterior. Los incendios en viviendas crecieron de 17 a 24 casos y los escapes de gas natural aumentaron de 2 a 6 emergencias.

En contraste, el reporte destaca una importante disminución de los cortocircuitos en viviendas, que descendieron de 12 a solo 2 casos, resultado que refleja el impacto positivo de las campañas de prevención y del mantenimiento de las instalaciones eléctricas por parte de la comunidad.

Asimismo, las emergencias por crucetas y transformadores energizados disminuyeron un 26,9 %, mientras que los incendios de vehículos bajaron un 41,7 % y los rescates en ascensores se redujeron de seis a un solo caso.

Durante julio también fueron atendidos 48 casos de abejas africanizadas, 8 derrames de combustible, 5 rescates de animales, 3 incendios de llantas, 2 accidentes de tránsito, 2 derrumbes de muros, 2 rescates de personas en vehículos, un rescate por ahogamiento y una caída de techo.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura de la prevención.

“El incremento en los rescates acuáticos nos recuerda que la seguridad en las playas depende del compromiso de todos. Invitamos a cartageneros y visitantes a respetar las indicaciones de nuestros salvavidas y el significado de las banderas de seguridad. Del mismo modo, hacemos un llamado a evitar la quema de basuras en lotes baldíos, una práctica que pone en riesgo vidas, bienes y el medio ambiente”, dijo Sayas.

El funcionario distrital agregó que la reducción de los cortocircuitos y de las emergencias relacionadas con la infraestructura eléctrica demuestra que las acciones preventivas generan resultados positivos cuando existe corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la atención oportuna de las emergencias, pero la mejor emergencia es la que se puede prevenir. Invitamos a toda la comunidad a mantener medidas de autoprotección y reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena”, concluyó el director del Cuerpo de Bomberos.