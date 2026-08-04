Capturado hombre en Cicuco- Bolívar por presunto abuso sexual a su hijastra

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 27 años señalado de, presuntamente, abusar de su hijastra, una niña de siete años, en un hecho registrado en el barrio Santa Lucía, del municipio de Cicuco, Bolívar.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de las Zonas de Atención Policial, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes atendieron la situación y lograron la captura inmediata del presunto responsable, evitando que escapara del lugar.

Tras la aprehensión, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que responda por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con la información, el capturado permanece a disposición de las autoridades judiciales y actualmente se desarrollan las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, rechazó este tipo de conductas y aseguró que la institución mantendrá una respuesta contundente frente a cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“No permitiremos que quienes atenten contra la integridad y la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, permanezcan en la impunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad, recordando que la denuncia oportuna es fundamental para proteger a las víctimas y facilitar la acción de la justicia.