Mariness Lezama, preclasificada en el Festival Nacional de la Cumbia

La cantante de música tropical y cumbia colombiana Mariness Lezama Segura fue preclasificada en la categoría de Canción Inédita del 42.º Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino, uno de los eventos más importantes dedicados a este género musical en el país.

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La artista competirá con la obra “A Cartagena”, composición con la que representará al departamento de Bolívar y a la capital bolivarense durante el certamen.

De acuerdo con el cronograma oficial de Festicumbia, la presentación de Mariness está prevista para el próximo 15 de agosto, en la jornada de la mañana, donde ocupará el puesto número 15 dentro del orden de participación.

La preclasificación destaca el trabajo artístico de la intérprete y le permite llevar al escenario una canción inspirada en Cartagena, resaltando sus tradiciones, su riqueza cultural y los elementos que identifican a la ciudad.

Con este logro, Mariness buscará avanzar en la competencia y dejar en alto el nombre de Bolívar en un festival que reúne a compositores e intérpretes de diferentes regiones del país con el propósito de preservar y promover la cumbia colombiana.

La artista invitó a los medios de comunicación, gestores culturales y al público en general a acompañar y respaldar su participación durante el desarrollo del festival.