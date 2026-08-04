Senador Cabrales asegura que “el derroche de Petro deja un desorden fiscal en el país”

El senador Enrique Cabrales advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro termina su mandato dejando un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 desfinanciado, con un mayor peso de la deuda y sin ingresos ciertos para respaldar la totalidad del gasto propuesto.

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El proyecto asciende a $575,6 billones, pero la Contraloría General de la República alertó que $30,2 billones no cuentan con una fuente de financiación asegurada. La situación es aún más grave porque la reforma tributaria presentada por el Gobierno pretende recaudar cerca de $21,9 billones, por lo que ni siquiera con la aprobación de nuevos impuestos alcanzaría para cubrir el faltante.

“Petro deja un presupuesto construido sobre plata que no existe. Y lo más grave es que ni siquiera aprobando su reforma tributaria logra financiarlo: quedarían faltando más de $8 billones. Después de cuatro años de derroche y desorden fiscal, quieren dejarles la cuenta al próximo gobierno y a los colombianos”, afirmó Cabrales.

El senador señaló que el presupuesto depende de ingresos inciertos, mientras el servicio de la deuda aumentaría hasta alcanzar los $118 billones. En contraste, los recursos para inversión crecerían apenas 0,5 %, reduciendo el margen para financiar infraestructura, seguridad, vivienda, salud y proyectos productivos en las regiones.

“Mientras el pago de la deuda crece aceleradamente, la inversión permanece prácticamente estancada. Esa es la herencia económica de este Gobierno: más obligaciones, menos recursos para las regiones y un presupuesto que no tiene cómo pagarse”, aseguró.

Cabrales rechazó que la solución sea imponer otra reforma tributaria a las familias y a las empresas y sostuvo que el Congreso debe exigir un presupuesto sustentado en ingresos reales, acompañado de una reducción del gasto burocrático y de una revisión seria de las apropiaciones que no sean prioritarias.

“No vamos a permitir que el hueco fiscal de Petro se cubra con más impuestos. Colombia necesita austeridad, responsabilidad en el gasto y un presupuesto que proteja la inversión, la seguridad y la generación de empleo”, concluyó el senador Enrique Cabrales.

El senador Enrique Cabrales advirtió que el Gobierno de Gustavo Petro termina su mandato dejando un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 desfinanciado, con un mayor peso de la deuda y sin ingresos ciertos para respaldar la totalidad del gasto propuesto.