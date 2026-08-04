Un sistema comunitario de cámaras y alarmas disminuye los delitos en el barrio Los Jardines

Una innovadora red de seguridad ciudadana implementaron los habitantes del barrio Los Jardines para hacer frente a los constantes atracos y actos vandálicos que se registraban en la zona. Mediante un trabajo colectivo, la comunidad instaló un circuito integrado por 26 cámaras de alta tecnología y 14 sistemas de alarmas que cubren la totalidad de las calles principales y las áreas residenciales.

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Ignacio Erazo, líder comunitario del sector, explicó que el esquema incluye dispositivos con visión nocturna, audio e inteligencia artificial para el seguimiento de rostros y vehículos.

“Con esto nos permite garantizar todo el tema de seguridad para prevenir acciones peligrosas dentro de la sociedad. Han sucedido situaciones las cuales hemos podido detectar y sacar registros para que las autoridades puedan hacer la búsqueda de los delincuentes”, afirmó Erazo.

Asimismo, el dirigente señaló que las sirenas se accionan con controles remotos para evitar que los vecinos se expongan, mientras que cada habitante puede monitorear las calles en tiempo real desde una aplicación móvil gratuita con respaldo de almacenamiento de 15 días.

De acuerdo con los reportes de la propia comunidad, la implementación de estos equipos ha permitido reducir los índices delictivos en más de un 70 %, entregando además material probatorio clave a las autoridades en casos recientes.

Tras los resultados obtenidos, los líderes comunitarios proyectan conectar esta red con la Policía Nacional y la Distrital de Seguridad, incentivando a barrios vecinos a replicar la iniciativa como modelo de prevención del delito.