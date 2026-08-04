La Policía Nacional incautó 499 kilos de clorhidrato de Cocaína en el Puerto de Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de 499 kilos de clorhidrato de cocaína en el Puerto de Cartagena, Bolívar, que tendrían como destino final la ciudad de Valencia, España.

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El resultado se produjo mediante labores de perfilamiento realizadas por la Sala de Análisis de la Compañía Antinarcóticos, en coordinación con el Grupo Móvil, durante actividades de control e inspección en las instalaciones portuarias. En el procedimiento, las autoridades detectaron el cargamento de estupefacientes bajo la modalidad conocida como “RIP OFF”, utilizada por organizaciones criminales para contaminar cargas de comercio exterior.

Es preciso señalar que los elementos materiales probatorios fueron judicializados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y puestos a disposición de la autoridad competente.

Con esta incautación, la Policía Nacional logra afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de $2.737 millones de pesos y evita la comercialización de aproximadamente 1,2 millones de dosis de cocaína.

“La Dirección de Antinarcóticos continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia, investigación criminal e interdicción, así como los mecanismos de cooperación internacional, para enfrentar las organizaciones dedicadas al narcotráfico y afectar sus estructuras financieras, logísticas y operacionales”, manifestó el señor Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.

La Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la protección de las cadenas de comercio exterior, mediante el desarrollo de operaciones contundentes contra las organizaciones criminales transnacionales.