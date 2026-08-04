El FICCI consolida el crecimiento del sector audiovisual, clave en la economía de Colombia

La Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa del DANE confirmó que la cultura continuó consolidándose como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país. En 2025, la economía cultural y creativa aportó $47,8 billones al valor agregado nacional, equivalentes al 2,89 % de la economía colombiana, y generó 820.478 empleos, cifras que reflejaron el fortalecimiento de un ecosistema integrado por creadores, empresas, instituciones, festivales y espacios de circulación que impulsaron el crecimiento del sector.

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En ese contexto, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) reafirmó el papel que ha desempeñado durante 65 años como uno de los principales articuladores del ecosistema audiovisual colombiano e iberoamericano. A través de la exhibición de películas, la formación de públicos, el desarrollo de espacios de industria, el acompañamiento a nuevos talentos y la generación de oportunidades para productores, realizadores y empresas del sector, el Festival contribuyó al fortalecimiento de una industria que hoy se consolida como motor de desarrollo económico, creativo y cultural.

“Estas cifras muestran que el audiovisual y las industrias culturales son hoy una fuerza económica con capacidad para transformar territorios, generar empleo y proyectar al país internacionalmente. Durante 65 años, el FICCI ha acompañado ese crecimiento creando públicos, impulsando nuevos talentos, promoviendo la circulación de obras y fortaleciendo las redes que hacen posible que las historias lleguen a la pantalla. El crecimiento del sector también es el crecimiento de miles de realizadores, productores, técnicos, gestores y empresas que hacen del cine una industria viva para Colombia y América Latina”, afirmó Margarita Díaz, directora general del FICCI.

La edición número 65 del Festival reflejó ese compromiso con el desarrollo del sector. Durante seis días de programación reunió más de 65.000 asistentes, presentó películas provenientes de 57 países y realizó más de 250 proyecciones, incluyendo 26 estrenos mundiales, 42 estrenos latinoamericanos y 55 estrenos nacionales, consolidándose como una de las principales plataformas para la circulación del cine colombiano e iberoamericano.

El Festival fortaleció además los espacios de exhibición y reconocimiento al talento audiovisual. Su programación reunió 124 producciones entre selección oficial y competencias, distribuidas en 13 secciones oficiales, 5 competencias y 2 reconocimientos especiales. Asimismo, convocó 22 jurados nacionales e internacionales y entregó $152 millones en premios, recursos que impulsaron el desarrollo de nuevas producciones y reconocieron el trabajo de realizadores de Colombia e Iberoamérica.

El componente de industria también aportó al fortalecimiento del ecosistema audiovisual. La Rueda de Negocios facilitó más de 1.000 citas entre productores, distribuidores, plataformas, agentes de ventas e inversionistas, promoviendo alianzas, coproducciones y nuevas oportunidades de circulación para proyectos audiovisuales.

A este trabajo se sumó FICCI OPL, que acompañó 12 proyectos —cinco largometrajes iberoamericanos, cuatro colombianos y tres series— mediante asesorías especializadas, encuentros con expertos y premios otorgados por aliados estratégicos, fortaleciendo sus posibilidades de desarrollo, financiación y proyección internacional.

La formación también ocupó un lugar central dentro de la programación. El espacio Nido reunió 3.000 asistentes en 40 actividades entre laboratorios, talleres y clases magistrales, mientras que Cine en los Barrios llevó el cine a 14 sectores de Cartagena, articuló jornadas con 8 universidades, desarrolló 40 actividades y convocó a más de 5.000 asistentes. Esta estrategia fortaleció el acceso descentralizado al cine, la formación de nuevas audiencias y el encuentro de las comunidades con el audiovisual, consolidando al Festival como un espacio de participación cultural y transformación social en la ciudad.

El impacto del Festival trascendió la programación cinematográfica. Su realización movilizó seis sedes de exhibición, activó equipos técnicos, proveedores, empresas de servicios, talento creativo, instituciones culturales y aliados nacionales e internacionales, además de dinamizar sectores como el turismo, la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio local. De esta manera, el FICCI contribuyó al fortalecimiento de la cadena de valor del audiovisual y de las economías que se articulan alrededor de la cultura.

Los resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa del DANE ratifican que invertir en cultura es fortalecer una industria con un impacto económico, social y territorial cada vez mayor. En ese escenario, el FICCI reafirma su compromiso de seguir impulsando la creación, la circulación y la internacionalización del cine colombiano e iberoamericano, contribuyendo al crecimiento de un sector que hoy representa cerca del 3% de la economía nacional y genera oportunidades para miles de profesionales de la industria audiovisual.