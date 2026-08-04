Hombre irá a la cárcel por presunta utilización de material bélico en el sur de Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a José Luis Piñeres Padilla, quien estaría comprometido con el delito de porte ilegal de armas.

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Los hechos investigados se registraron el pasado 19 de julio en Santa Rosa del Sur (Bolívar) donde tropas del Ejército Nacional capturaron al ahora procesados en flagrancia, cuando transitaba por la vereda La Serranía.

Al momento de su captura Piñeres Padilla se encontraba vestido con uniforme militar, y en su poder le habría sido encontrado un fusil 5.56, con su respectivo proveedor y 17 cartuchos del mismo calibre.

Los uniformados también encontraron 11 proveedores de distinto calibre, siete equipos de comunicaciones, cinco chalecos multipropósito, seis camuflados militares, seis brazaletes bordados del Ejército Gaitanista de Colombia, tres buzos y tres radios, entre otros.

Durante las audiencias preliminares una fiscal de la Seccional Bolívar imputó al procesado el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado, el cual no fue aceptado.