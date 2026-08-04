Cayó ‘El Guajiro’ con arma de fuego presuntamente ilegal en Villanueva

La presencia de un hombre que merodeaba en actitud sospechosa por las calles del barrio Villa Camila, en el municipio de Villanueva, terminó llamando la atención de los uniformados de las Zonas de Atención Policial.

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Lo que parecía un procedimiento de rutina terminó con la captura de un presunto delincuente conocido con el alias de ‘El Guajiro’, a quien le encontraron un arma de fuego.

Los policías realizaban labores de patrullaje, registro y control cuando decidieron practicarle una requisa al sujeto. Durante el procedimiento le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, sin que acreditara permiso para su porte.

Tras el hallazgo, alias ‘El Guajiro’ fue capturado en flagrancia y trasladado hasta las instalaciones policiales, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

“Nuestros uniformados mantienen presencia permanente en los municipios del departamento con patrullajes, controles y registros preventivos que permiten sacar de circulación armas ilegales y prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida y la tranquilidad de la comunidad. Invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional”, manifestó el oficial.

Con esta captura, la Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando acciones operativas para fortalecer la seguridad y la convivencia en el norte del departamento de Bolívar, e invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna que contribuya a combatir la delincuencia.