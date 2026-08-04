‘El Humbertico’ recibió medida de aseguramiento por presunto asesinato a tres personas en Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar presentó ante un juez de control de garantías a Humberto Noriega Polo, alias El Humbertico, de 23 años quien habría asesinado a tres personas y causado heridas a otra, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer hecho sicarial ocurrió el 4 de octubre de 2025 en un establecimiento público del barrio Fredonia donde el procesado habría descendido de una motocicleta y disparado contra dos hombres que departían en el lugar. Las víctimas, de 23 y 27 años, murieron de manera inmediata.

El 22 de julio del mismo año el implicado, al parecer, accionó un arma de fuego desde una motocicleta en la que se movilizaba.

Las víctimas del ataque fueron dos hombres, primos entre sí, quienes comían en una venta callejera del barrio Olaya Herrera. Durante el hecho falleció un hombre de 25 años, mientras el otro de 24 años fue atendido en centró médico.

La investigación estableció que los atentados estarían relacionados con disputas por el control territorial de las organizaciones ilegales para el tráfico local de estupefacientes.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional capturaron el pasado 1 de agosto a Noriega Polo, en el barrio Ciudadela 2000 de la capital bolivarense.

Por estos hechos la Fiscalía imputó al señalado agresor los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados. Por orden judicial ‘Humbertico’ cumplirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.