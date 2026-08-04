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04 ago 2026 Actualizado 17:37

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Sicarios balearon a dos hombres en Pontezuela: uno murió y otro está herido

Entre los dos suman nueve anotaciones judiciales por diferentes delitos

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En el corregimiento de Pontezuela, vía principal, el día lunes 3 de agosto, sobre las 7:50 P.M, se presentó el homicidio de Abel Rodolfo Díaz Barranca, de 24 años, natural de Cartagena, quien registraba 4 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2025), lesiones personales (2023) y receptación (2017).

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Durante el hecho, otro sujeto de 25 años y natural de Cartagena, resultó lesionado y quien también presenta 5 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2020, 2022, 2025), porte ilegal de armas de fuego (2025) y hurto calificado (2020).

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima y el lesionado iban a bordo de una motocicleta, cuando fueron abordados por dos sujetos en otro vehículo similar, el parrillero desenfunda un arma de fuego y les dispara en varias ocasiones.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

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