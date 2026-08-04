Alcalde Dumek Turbay participa en Cumbre Nacional de Seguridad para aportar la visión de Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, participará hoy, martes, en la Cumbre Nacional de Seguridad Urbana, convocada por el presidente Abelardo de la Espriella, un espacio que reunirá a los mandatarios de las principales ciudades del país para analizar los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad y avanzar en la construcción de una estrategia nacional articulada entre el Gobierno nacional, las alcaldías y la Fuerza Pública, llamada Seguridad Democrática 2.0.

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A la cumbre asistirán los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla), Dumek Turbay Paz (Cartagena), Jorge Acevedo (Cúcuta), Cristian Portilla (Bucaramanga), Johana Ximena Aranda (Ibagué) y Julián Sánchez (Soacha), quienes expondrán el panorama de seguridad de sus territorios, identificarán los principales fenómenos criminales que enfrentan y presentarán propuestas y planes para fortalecer la respuesta institucional frente al delito.

Durante la jornada, el Gobierno nacional presentará los lineamientos de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU), un modelo de intervención que busca fortalecer la coordinación entre las administraciones territoriales, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones del Estado para recuperar el control de los territorios con mayor incidencia delictiva.

“El problema de seguridad que vive Cartagena, el hurto, la extorsión, las bandas criminales y otros factores que han manchado a la ciudad podrán ser resueltos con la mano que nos dé el gobierno nacional y por eso estamos aquí en esta cumbre de seguridad urbana. Hoy, los alcaldes de ciudades principales, después de 2 años, 7 meses y 4 días podemos ser escuchados por el gobierno nacional”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

En este escenario, el alcalde Dumek Turbay expondrá una estrategia para enfrentar de manera integral los principales fenómenos criminales que afectan a la ciudad: miedo, hurtos, sicariatos, microtráfico y extorsión.