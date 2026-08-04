Kings and Queens of the Universe 2026 culminó en Cartagena

Cartagena de Indias se convirtió durante varios días en el escenario de la diversidad, el talento, la cultura y la inclusión con la realización de Kings and Queens of the Universe 2026, certamen internacional que reunió a representantes de diferentes países en una agenda diseñada para promover el intercambio cultural, el turismo, la responsabilidad social y la transformación de vidas a través de oportunidades reales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La programación oficial inició con una Cena de Bienvenida e Imposición de Bandas, espacio que permitió presentar oficialmente a las y los participantes provenientes de distintos países, quienes recibieron la banda que los identificó durante la competencia, dando apertura a una intensa agenda de actividades que fortaleció los lazos de hermandad entre las delegaciones.

Como parte del compromiso social del certamen, los participantes realizaron una visita institucional al Concejo Distrital de Cartagena, donde fueron recibidos por la corporación.

En este escenario, la CEO y directora del certamen, Kelly Marrugo, presentó oficialmente la Fundación King and Queens of the Universe, una iniciativa creada para impulsar procesos de inclusión social y laboral, empoderamiento, formación y generación de oportunidades para poblaciones diversas y personas en condición de vulnerabilidad, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

La agenda continuó con el esperado Desfile Artesanal y de Fantasía, una pasarela que exaltó la riqueza cultural, la creatividad y el talento de los diseñadores, resaltando elementos propios de la identidad colombiana y latinoamericana mediante propuestas llenas de color, tradición e innovación.

El certamen culminó con una espectacular Gala de Elección y Coronación, en la que el jurado calificador evaluó el desempeño, preparación, liderazgo, carisma, proyección, compromiso social y puesta en escena de cada participante para elegir a las nuevas soberanas y soberanos de las diferentes categorías