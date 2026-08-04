Cooperación Española, sede del 13º Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos

Del 12 al 14 de agosto, el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) será uno de los escenarios del 13.º Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH) en Cartagena de Indias. Toda la agenda es de entrada gratuita.

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Este festival ofrece una programación de cortometrajes, largometrajes y charlas centradas en las realidades sociales, políticas y humanas que atraviesan las comunidades de Colombia, América Latina y el mundo.

El FICDEH es una iniciativa de la Fundación Impulsos, organización comprometida con la búsqueda de un país que garantice los derechos de toda la ciudadanía. Desde 2013, este festival aporta a la formación de públicos, al fortalecimiento de la industria cinematográfica y cultural, y a la creación de espacios de diálogo en torno a la promoción y defensa de los derechos humanos.

La selección oficial de esta edición está conformada por 76 películas de 32 países, divididas en siete categorías. La agenda nacional se desarrollará del 12 al 19 de agosto en 31 municipios y 11 ciudades, entre ellas Cartagena de Indias.

La programación en el CFCE

En el Centro de Formación, el Festival iniciará el miércoles 12 de agosto a las 6:30 p. m. con la proyección del cortometraje Trenzando caminos de paz, dirigido por Soraya Bayuelo, y el estreno nacional del largometraje El silencio de los palafitos, dirigido por Yull Núñez.

El jueves 13 de agosto, a las 10:00 a. m., se presentarán tres cortometrajes de la categoría especial Retrospectiva: 10 años del Acuerdo de Paz: Amalgama, dirigido por Alejandra Wills; Cobija de recuerdos, dirigido por Jacobo Albán, Carlos Zerpa y Beltrán Pérez; y Espeletia BK: Frailejón desarticulado, dirigido por Raúl Antonio Estupiñán Pinto. La jornada finalizará con la proyección del documental colombiano Cuando la palabra se hace búsqueda, dirigido por Frank Benítez.

Por último, el viernes 14 de agosto, a las 10:00 a. m., se realizará la charla Una ciudad: ¿para quién?, un espacio para reflexionar sobre el derecho a la ciudad en Cartagena, la segregación urbana, la defensa del territorio y la necesidad de pensar modelos de planeación donde prime la dignidad humana. Participarán la cofundadora del colectivo Imagina Cartagena Lab, Catalina Vela; la comunicadora audiovisual Laura Machado; y el comunicador social y director del proyecto editorial Mínimo Podcast, Ricardo Contreras. La conversación será moderada por el director general del colectivo La Candileja, Brahayan Agudelo.