En Cartagena presunto jíbaro fue capturado con drogas y arma de fuego

En desarrollo de la ofensiva permanente contra el porte ilegal de armas y el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional desplegó un megaoperativo en el barrio La Esperanza, sector El Cielito, donde, tras una intensa búsqueda apoyada con drones y patrullas en tierra, fue capturado un presunto delincuente conocido con el alias de “Smith”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La operación fue desplegada con las patrullas de vigilancia, el apoyo de Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y el apoyo de Distriseguridad, quienes realizaron labores de registro, control y cierre de vías de escape en el sector de las Faldas de la Popa, permitiendo ubicar y capturar al hombre, de 21 años de edad.

Durante el procedimiento le fueron incautados una (1) arma de fuego traumática modificada, dos (2) proveedores, veintisiete (27) cartuchos calibre 3.57, trescientos (300) gramos de marihuana y doce (12) gramos de tusi, elementos avaluados en aproximadamente $3.610.000.

Al capturado le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Este resultado es producto de un despliegue operacional que combinó tecnología, inteligencia y la capacidad de reacción de nuestras patrullas en tierra. Con el apoyo de drones y del Grupo de Operaciones Especiales logramos ubicar y capturar a este presunto delincuente, a quien se le incautó un arma traumática modificada, munición y sustancias estupefacientes”, señala el señor teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.