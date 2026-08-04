Joven de Santa Catalina murió por accidente en la Ruta 90: su novia permanece en estado crítico

Consternación hay en el municipio de Santa Catalina, norte de Bolívar, por la muerte de Juan Daniel Córdoba Calderón, de 24 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del lunes 3 de agosto sobre la Ruta 90, en el tramo que conecta la carretera de La Cordialidad con la Vía del Mar.

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De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el joven se movilizaba en una motocicleta junto a su novia, Valentina Zárate Vergara, cuando el vehículo en el que viajaban colisionó con un automóvil particular. El fuerte impacto provocó que Juan Daniel falleciera en el lugar de los hechos.

Por su parte, Valentina Zárate sufrió lesiones de consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital Serena del Mar, en Cartagena, donde permanece bajo atención médica.

La noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y habitantes de Santa Catalina, quienes han expresado mensajes de solidaridad a través de las redes sociales. Además de despedir a Juan Daniel, decenas de personas han iniciado una cadena de oración para pedir por la recuperación de la joven, cuyo estado de salud continúa siendo delicado.