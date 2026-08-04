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05 ago 2026 Actualizado 21:12

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Cartagena

Prevención contra trata de personas llegó hasta Magangué con Policía Nacional

La jornada pedagógica se desarrolló en el muelle fluvial del municipio, con el apoyo del ICBF y el Centro de Convivencia Ciudadana

Policía de Bolívar

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En un lugar donde cada día convergen viajeros, comerciantes y familias, la Policía Nacional llevó un mensaje de prevención que busca salvar vidas.

El muelle fluvial de Magangué se convirtió en el escenario de una jornada de sensibilización contra la trata de personas, un delito silencioso que vulnera la libertad y la dignidad de sus víctimas. La actividad estuvo dirigida a la comunidad en general, con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia y el autocuidado.

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La iniciativa fue liderada por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del departamento Bolívar, en el marco de la estrategia E-PAÍS, en articulación con funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Centro de Convivencia Ciudadana. Durante la actividad se brindó información sobre los factores de riesgo, las modalidades utilizadas por las redes de trata de personas y las medidas de prevención para evitar que niños, niñas, adolescentes y adultos sean víctimas de este delito.

Asimismo, los funcionarios socializaron con los asistentes las rutas institucionales de atención y los canales de denuncia, reiterando la importancia de reportar oportunamente cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la integridad o la libertad de una persona.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estas campañas preventivas. “La lucha contra la trata de personas requiere del compromiso de toda la sociedad. A través de estas jornadas buscamos que la comunidad identifique las señales de alerta, fortalezca las medidas de autoprotección y denuncie cualquier hecho que pueda afectar la integridad y los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando actividades de prevención en los diferentes municipios del departamento, promoviendo la protección de la niñez, la adolescencia y la comunidad en general, e invitó a la ciudadanía a hacer uso de las líneas de atención y denuncia para contribuir a combatir este delito y proteger la vida y la libertad de las personas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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