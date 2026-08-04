Más de 200 policías llegarán a Cartagena para ejecutar nueva estrategia de seguridad

Cartagena llegó a la Cumbre Nacional de Seguridad de alcaldes convocada por el presidente Abelardo de la Espriella, no solo para exponer los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de orden público, sino para presentar una propuesta concreta de articulación con la nueva política nacional de seguridad: Seguridad Democrática 2.0.

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Durante su intervención, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, presentó el Plan Cartagena Segura, una estrategia integral que parte de un diagnóstico claro: la violencia que golpea a la ciudad no responde únicamente a fenómenos de delincuencia común, sino a la disputa de organizaciones criminales vinculadas al microtráfico y la delincuencia internacional que utilizan el puerto, la bahía y la infraestructura logística de Cartagena como corredores estratégicos para las economías ilegales.

Ese fenómeno, explicó el alcalde Turbay Paz, termina alimentando delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el microtráfico, además de afectar la seguridad ciudadana y la actividad turística.

Con ese diagnóstico, el mandatario distrital propuso que Cartagena sea una de las primeras ciudades del país en implementar los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU), la estrategia presentada por el Gobierno De la Espriella para intervenir territorios priorizados mediante una acción coordinada entre alcaldías, Policía Nacional, Fuerzas Militares y Fiscalía General de la Nación, desde este mismo mes de agosto.

La propuesta presentada por Cartagena plantea pasar de una respuesta reactiva frente al delito a una intervención integral sobre las estructuras criminales que lo generan, concentrando las capacidades del Estado en los sectores donde convergen mayores niveles de homicidios, extorsión, microtráfico y hurto.

Para ello, el modelo propone focalizar microterritorios, fortalecer el trabajo de inteligencia, coordinar operaciones sostenidas y avanzar en la judicialización de las organizaciones delincuenciales, con seguimiento permanente a los resultados.

De parte del presidente De la Espriella, el próximo Gobierno nacional garantizará el fortalecimiento de la seguridad en Cartagena con la llegada de más de 200 policías especiales nuevos, profesionales y especializados en la lucha e inteligencia contra las bandas criminales, el microtráfico, la extorsión, los sicariatos y el hurto.

Está Brigada Urbana de la Policía Nacional trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y el resto de Fuerzas Armadas.

La Estrategia BODSU en detalle

El modelo contempla un ciclo de cinco fases: priorización de territorios con base en análisis criminal, despliegue operativo y judicial, consolidación de operaciones sostenidas, judicialización de estructuras delincuenciales y un proceso permanente de evaluación y ajuste.

La estrategia concentra sus esfuerzos en la reducción de delitos de alto impacto, el combate al microtráfico y la afectación de las finanzas de las organizaciones criminales.

Como soporte de la operación, el Gobierno nacional proyecta la creación de un Centro de Fusión de Información (CFI) en cada ciudad para integrar inteligencia y análisis de datos, la puesta en marcha de un programa de gestores de convivencia con apoyo de veteranos de la Fuerza Pública y un esquema de financiación tripartito entre la Nación, los departamentos y las alcaldías.

El cronograma establece el inicio de la implementación a partir de agosto, con despliegues territoriales progresivos y una primera evaluación de resultados entre los dos y tres meses de operación.

Como hoja de ruta, el alcalde Dumek Turbay expuso que Cartagena Segura se alinea con el concepto del Gobierno De la Espriella con la identificación de Áreas Priorizadas de Recuperación Urbana en Seguridad (APRUS), la instalación del CFI, la consolidación de información criminal para priorizar estructuras delincuenciales, la definición de dispositivos operativos diferenciados según cada territorio y un plan logístico y financiero que garantice la sostenibilidad de las intervenciones.

Esta estrategia del Gobierno nacional también incorpora mecanismos de evaluación periódica y ajustes permanentes para consolidar el control institucional sobre las zonas recuperadas.

El modelo, además, fortalece la coordinación entre la Alcaldía de Cartagena, la Armada Naacional, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de integrar inteligencia, capacidad operativa y judicialización en una sola estrategia de intervención territorial. La administración distrital plantea que esta articulación permita no solo contener los delitos de mayor impacto, sino atacar las finanzas y la estructura de las organizaciones criminales que operan en la ciudad.

El aporte de la Alcaldía de Cartagena a la Estrategia BODSU

Durante la cumbre, Dumek Turbay sostuvo el Distrito aportará recursos, personal, logística y todo lo necesario para acoger a la nueva Brigada Urbana; y manifestó la disposición de su administración para convertir esa experiencia como insumo para un piloto nacional que fortalezca la implementación de la nueva política de seguridad urbana del Gobierno.

“Estamos listos y estamos a total disposición de la estrategia del presidente Abelardo de La Espriella. Cartagena tiene unas dinámicas criminales distintas a las de otras ciudades del país. Nuestra propuesta parte de entender esa realidad y de responder con inteligencia, articulación institucional y presencia integral del Estado en los territorios donde hoy se concentra la criminalidad. Queremos poner esa experiencia al servicio de Colombia y trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos”, dijo Turbay Paz.

La propuesta de Cartagena también incorpora acciones complementarias en materia de prevención social, recuperación del espacio público, fortalecimiento tecnológico, participación comunitaria y coordinación con el sector productivo, bajo la premisa de que la seguridad no depende únicamente del aumento del pie de fuerza, sino de una intervención sostenida que combine prevención, control territorial, investigación criminal y presencia institucional.

Con esta iniciativa, Cartagena busca consolidarse como una de las primeras ciudades del país en materializar la estrategia nacional de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, aportando un modelo construido desde la experiencia territorial para enfrentar de manera coordinada los principales fenómenos criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.