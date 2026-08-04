Proyecto que busca crear nueva empresa de servicios públicos tuvo audiencia pública en el Concejo

En sesión de este martes, el Concejo Distrital de Cartagena dio continuidad a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo N.° 116 de 2026, “Por el cual se crea la Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P. y se dictan otras disposiciones”, con el propósito de escuchar las opiniones y aportes de distintos sectores de la ciudadanía.

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Durante la jornada, el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, intervino ante la plenaria y destacó la importancia de que cualquier decisión sobre la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado esté sustentada en criterios técnicos, jurídicos, financieros y de largo plazo.

En su exposición presentó un balance de los 31 años de gestión de la empresa, señalando que la cobertura del servicio pasó del 74 % al 100 % en acueducto y del 60 % a cerca del 100 % en alcantarillado. Asimismo, resaltó la ampliación de las redes de distribución, el incremento en la capacidad de producción de agua potable, el fortalecimiento de los indicadores de recaudo y la consolidación del sistema de saneamiento con tratamiento de aguas residuales.

Durante la audiencia pública también intervinieron diversos ciudadanos, quienes expusieron sus posiciones frente al proyecto de acuerdo. Algunos respaldaron la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos como una alternativa para fortalecer la autonomía del Distrito y garantizar que los recursos derivados de la prestación del servicio permanezcan en Cartagena, mientras que otros manifestaron inquietudes sobre el proceso de transición y la necesidad de contar con mayores estudios técnicos y financieros.

Intervenciones de los concejales

El concejal Lewis Montero expresó su respaldo a la iniciativa, al considerar que Cartagena cuenta con la capacidad para administrar directamente un recurso estratégico como el agua.

Durante su intervención cuestionó que, después de más de tres décadas de operación del modelo actual, aún persistan dificultades relacionadas con la cobertura y el acceso al agua potable en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, recordó que el Distrito asumió diversos pasivos de la antigua empresa pública al momento de entregar la operación del servicio.

Por su parte, la concejal Mónica Villalobos manifestó su apoyo a la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena, señalando que las audiencias públicas han evidenciado dos posiciones claramente definidas: una que considera la nueva empresa como una oportunidad para fortalecer la prestación del servicio y otra que mantiene reservas por experiencias anteriores con empresas públicas.

La cabildante cuestionó la gestión de Aguas de Cartagena y afirmó que, pese a las inversiones y a los recursos obtenidos mediante créditos durante la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la ciudad continúa presentando importantes déficits de cobertura y necesidades en materia de servicios públicos. Igualmente, sostuvo que los costos de dichas inversiones han sido asumidos por los usuarios a través de las tarifas, mientras que los dividendos han favorecido al operador privado.

La concejal Gloria Estrada afirmó que el Concejo ha cumplido con su función constitucional al estudiar el articulado del proyecto y escuchar las diferentes posiciones de ciudadanos, gremios, organizaciones comunales, empresarios, organismos de control y expertos técnicos y jurídicos.

Precisó que la iniciativa no contempla la devolución de contratos ni la transferencia de bienes públicos, sino la creación de una empresa oficial prevista en la Ley 142 de 1994, cuyas acciones pertenecerán en su totalidad al Distrito y estarán sujetas a los controles fiscales, disciplinarios, políticos y ciudadanos.

Finalmente, expresó su respaldo al proyecto al considerar que fortalecerá la capacidad institucional de Cartagena para afrontar los retos de los servicios públicos domiciliarios.

El concejal Wilson Toncel señaló que el proyecto no implica la desaparición inmediata de Aguas de Cartagena, sino la creación de un nuevo operador que, en el futuro, podría asumir la prestación del servicio. Asimismo, destacó que, tras más de 30 años de operación, la empresa ha consolidado un equipo humano conformado mayoritariamente por talento colombiano, por lo que hizo un llamado a brindar tranquilidad a los trabajadores frente a sus condiciones laborales.

Durante su intervención, el concejal Carlos Barrios sostuvo que una parte importante de las inversiones en infraestructura ha sido financiada por el Distrito y por los usuarios a través del pago de las tarifas, mientras que el operador privado ha recibido beneficios económicos mediante dividendos, recuperación de capital y costos de gerenciamiento.

Asimismo, mencionó informes de interventoría y auditorías que, según indicó, evidencian presuntos incumplimientos contractuales, altos niveles de endeudamiento y deficiencias en la ejecución de inversiones.

También cuestionó la estrategia de comunicaciones de Aguas de Cartagena y defendió que la ciudad cuenta con la capacidad técnica para asumir directamente la prestación de los servicios públicos, garantizando que los recursos generados permanezcan en Cartagena y sean reinvertidos en beneficio de sus habitantes.

Finalmente, el concejal David Caballero defendió el estudio del proyecto de creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos, afirmando que su principal propósito es fortalecer y dignificar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

El cabildante señaló que corresponderá al Concejo Distrital decidir, mediante votación, la aprobación o no de la iniciativa, con base en criterios de legalidad, conveniencia e interés general para Cartagena.

Asimismo, manifestó que los recursos generados por la operación del servicio deben permanecer en la ciudad e invertirse en beneficio de los cartageneros, reiterando que los informes de interventoría han advertido desde hace varios años sobre las limitaciones del modelo actual, lo que hace necesario evaluar nuevas alternativas para la prestación del servicio.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el miércoles 5 de agosto a las 9:00 a.m.