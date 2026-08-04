Conozca los presuntos actos de corrupción que habría cometido el Alcalde de María La Baja- Bolívar

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos.

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En diligencias realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sogamoso (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Villavicencio (Meta), fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y exrepresentantes legales, así como exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’.

Los elementos materiales probatorios indican que funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos de infraestructura, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

La investigación permitió establecer que para ejecutar las acciones ilícitas habrían adoptado un manual de contratación propio mediante el cual, adjudicaban contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos.

Asimismo, se estableció que los contratos habrían sido direccionados mediante procesos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades para evadir los controles sobre la contratación pública.

Durante la operación también fueron practicadas 15 diligencias de allanamiento y registro, en las que se incautaron equipos y documentos. La investigación incluyó seguimientos a los capturados, y el despliegue de 105 servidores de policía judicial.

En las próximas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas, formular imputación y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento.

De acuerdo con la participación atribuida a cada uno, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

Esta acción judicial hace parte de los casos priorizados por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar a los implicados en hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR), integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la entidad.