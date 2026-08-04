Un campeón del mundo en Cartagena: Lamine Yamal de turismo por La Heroica

Luego de hacerse viral con una foto donde tocaba la bandera colombiana, se confirmó que la estrella del FC Barcelona y reciente campeón del mundo con España, Lamine Yamal, está en territorio colombiano; más exactamente en Cartagena.

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En video quedó registrado el momento cuando el joven europeo salía de una casa en el centro histórico de la ciudad, ante la mirada de curiosos que rápidamente fueron sacando sus teléfonos celulares para grabar al jugador, de quien se dice, pasa unos días de descanso en la isla de Barú, zona insular del distrito.

¿Lamine Yamal estuvo en Colombia? los detalles que confirmarían su presencia en el país

“Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, expresó el alcalde Dumek Turbay a través de su cuenta oficial en X.

Por ahora se desconocen detalles de la visita, sin embargo, este acontecimiento se suma a la presencia por estos días del guardameta mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien sí tuvo interacción con la gente y se tomó fotografías. Iker Casillas, Rodri, Kevin de Bruyne y Joao Félix, son algunos de los futbolistas famosos que han estado en La Heroica.

Vea el video aquí: