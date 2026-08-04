Quejas por riñas y consumo de licor en el campo de sóftbol de Los Caracoles

El campo de sóftbol del barrio Los Caracoles, es un lugar estratégico para la práctica deportiva, que actualmente pese a encontrarse abierto, requiere de una intervención por parte del distrito o el departamento de Bolívar.

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Sin embargo, la realización de eventos donde hay ingesta de bebidas embriagantes, según la junta de acción comunal, está generando constantes riñas donde a fuerza de piedras, botellas, armas blancas y hasta disparos, la gente quiere “arreglar” sus diferencias.

En diálogo con Caracol Radio Duván López, presidente de la JAC, manifestó que el consumo de licor dentro del escenario deber ser eliminado o controlado, para prevenir hechos que pongan en riesgo a la comunidad.

Por su parte, también indicó el líder comunal que ya se están adelantando mesas de trabajo con el Gobierno de la ciudad, de tal forma que los trabajos del campo puedan ser priorizados para inicios del año 2027.