Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 17:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Quejas por riñas y consumo de licor en el campo de sóftbol de Los Caracoles

Así lo denunció la junta de acción comunal

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El campo de sóftbol del barrio Los Caracoles, es un lugar estratégico para la práctica deportiva, que actualmente pese a encontrarse abierto, requiere de una intervención por parte del distrito o el departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Sin embargo, la realización de eventos donde hay ingesta de bebidas embriagantes, según la junta de acción comunal, está generando constantes riñas donde a fuerza de piedras, botellas, armas blancas y hasta disparos, la gente quiere “arreglar” sus diferencias.

En diálogo con Caracol Radio Duván López, presidente de la JAC, manifestó que el consumo de licor dentro del escenario deber ser eliminado o controlado, para prevenir hechos que pongan en riesgo a la comunidad.

Por su parte, también indicó el líder comunal que ya se están adelantando mesas de trabajo con el Gobierno de la ciudad, de tal forma que los trabajos del campo puedan ser priorizados para inicios del año 2027.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir