Incendio en el sector de El Charquito fue controlado en 90%: gobernador de Cundinamarca

Por medio de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey confirmó que el incendio registrado en el sector de El Charquito, en Soacha, ya fue controlado en un 90 % en la zona estructural y un 98 % en el sector forestal. En las próximas horas se adelantarán actividades adicionales de refrigeración en la zona de las bodegas.

De acuerdo con el mandatario departamental, durante las últimas horas se registraron ocho nuevos incendios en el departamento. Hoy el balance es de 15 eventos atendidos en 13 municipios: 11 ya fueron liquidados y los cuatro restantes, en Nilo, Soacha, Sibaté y Lenguazaque, permanecen controlados, bajo monitoreo permanente.

Finalmente, Rey reiteró el llamado a evitar cualquier tipo de fogata en zonas boscosas y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio.