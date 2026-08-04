Abren proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de $12 mil millones en Subred Norte

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $12.873 millones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, relacionado con la prescripción de cobro de cartera correspondientes a los años: 2018, 2019, 2020 y 2021.

La alerta se originó en un hallazgo fiscal que evidenció que la entidad tenía 60.093 facturas con cartera mayor a 360 días. De ese total, 8.030 facturas, por un valor de $12.873.282.115, prescribieron, lo que significó la pérdida de la posibilidad de recuperar esos recursos mediante las acciones de cobro previstas en la ley.

“La apertura de esta actuación nos permite determinar si existieron actuaciones u omisiones que ocasionaron la pérdida de recursos públicos. Nuestro objetivo es proteger el patrimonio de los bogotanos y garantizar que las investigaciones se adelanten con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, dijo Diego Alexánder Samudio, subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

La investigación permitirá establecer si existieron fallas en el seguimiento y la gestión de la cartera, así como en la implementación oportuna de las acciones necesarias para evitar la prescripción de las cuentas por cobrar y determinar si esas situaciones ocasionaron un daño al patrimonio público.