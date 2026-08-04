Hacinamiento en URI y estaciones de Bogotá bajó al 36.2%

La estrategia interinstitucional liderada por la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha permitido disminuir 136 puntos porcentuales de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria ; producto de una gestión conjunta desde agosto del 2025 cuando estaba en 172%.

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Tras el lanzamiento, en abril del 2026 por la Secretaría de Seguridad y el Consejo Superior de la Judicatura, del aplicativo PPL Connect, la estrategia ha permitido el traslado de más de 5.500 condenados de los CDT de Bogotá, a los establecimientos de reclusión de orden nacional, tras la emisión de fallos judiciales y la creación de jueces de descongestión destinados especialmente para la ciudad.

“Este es un avance significativo en materia de hacinamiento en Bogotá. El trabajo continúa para entregarle a la ciudad las URI y las estaciones de policía sin hacinamiento” indicó Lina María Toro, subsecretaria de acceso a la justicia de la Secretaría de Seguridad.

Medidas de la Rama Judicial para agilizar los traslados

Con el apoyo del magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura, se crearon cinco juzgados transitorios con función de conocimiento, con el propósito de priorizar los procesos penales de las personas privadas de la libertad en los CDT de Bogotá, incluyendo su situación jurídica.

Se han proferido más de 150 decisiones de fondo, incluyendo sentencias condenatorias; resultados que evidencian que los despachos han incrementado la capacidad de respuesta de la Rama Judicial y han permitido avanzar en la definición de la situación jurídica de las personas recluidas en los CDT. Particularmente, las 99 sentencias condenatorias permiten iniciar o continuar la radicación de carpetas ante el INPEC para gestionar el traslado de estas personas al sistema penitenciario.