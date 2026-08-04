MinEducación defiende resolución de tarifas para colegios privados: “El IPC no es el único criterio”

EDUCACIÓN

En diálogo con Caracol Radio, Mauricio Katz , director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional, respondió a las críticas de los colegios privados por la expedición anticipada de la resolución que fija los incrementos de matrículas y pensiones para 2027.

Según Katz, el cálculo tomó como referencia el IPC anualizado de junio, que fue de 6,14 %, pero insistió en que este no es el único factor que determina el incremento autorizado para los colegios privados.

En ese sentido, el director de Cobertura y Equidad detalló que los cinco criterios para definir las tarifas son:

El IPC anual certificado por el DANE. El índice de permanencia calculado por el Ministerio de Educación. El reconocimiento a los colegios que pagan a por lo menos el 80 % de sus docentes salarios equivalentes a los del sector oficial. Los esfuerzos en inclusión de estudiantes con discapacidad o trastornos del aprendizaje. La autoevaluación institucional realizada por cada establecimiento educativo.

Katz destacó que la tarifa máxima autorizada para 2027 representa un incremento de hasta 11,24 % frente a la vigente en 2026, lo que, según dijo, significa un aumento de 2,14 puntos porcentuales respecto al tope permitido este año.

Ahora, frente a las críticas de algunos rectores, quienes han señalado que la resolución se expidió antes de conocerse el incremento del salario mínimo para 2027, el funcionario aclaró que este indicador nunca ha hecho parte de la metodología utilizada por el Ministerio.

¿Por qué se expidió la resolución con anticipación?

Según Katz, la decisión respondió a solicitudes de las 97 secretarías de educación certificadas y de varios colegios privados, con el fin de que pudieran adelantar los trámites necesarios antes del proceso de matrículas.

“Las secretarías de educación nos solicitaron expedir con tiempo la resolución para poder emitir los certificados de incremento y permitir que las matrículas se hagan en noviembre y diciembre”, indicó.

Añadió que la proximidad del cambio de gobierno también influyó en la decisión, ya que la elaboración de esta resolución requiere cerca de tres meses de trabajo e incluye un proceso de observaciones ciudadanas antes de su expedición.

El objetivo: equilibrio entre colegios y familias

Katz aseguró que la resolución busca proteger tanto la sostenibilidad financiera de los colegios privados como la capacidad de pago de las familias.

“La resolución hace un esfuerzo por mantener un equilibrio entre una actividad sostenible como la educación privada y garantizar que las familias puedan asumir incrementos que van desde el 9,90 % hasta un máximo del 11,24 %”, concluyó.