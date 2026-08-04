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04 ago 2026 Actualizado 14:31

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Nuevo feminicidio en Bogotá: una mujer de 26 años fue asesinada por su expareja en Bosa

El presunto agresor fue capturado en el lugar del crimen.

La Policía de Boyacá y la Fiscalía tras la pista de un segundo sospechoso en el feminicidio de la menor Sarita Michel Vargas.

La Policía de Boyacá y la Fiscalía tras la pista de un segundo sospechoso en el feminicidio de la menor Sarita Michel Vargas. / BrianAJackson

La Policía de Boyacá y la Fiscalía tras la pista de un segundo sospechoso en el feminicidio de la menor Sarita Michel Vargas.
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Bogotá D.C

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en Bogotá. La víctima es una joven de 26 años que fue atacada por su expareja sentimental en su vivienda en el sur de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, los vecinos del sector Bosa La Paz escucharon gritos de auxilio provenientes de uno de los apartamentos. La estación de Policía de la localidad recibió la alerta e inmediatamente llegaron al lugar.

“Al llegar fue hallado un cuerpo de una mujer de 26 años sin signos vitales y quien presentaba múltiples heridas de arma cortopunzante”, aseguró el subcomandante de Bosa, el mayor Andrés Carrillo.

En el sitio se capturó al presunto agresor, un hombre de 29 años y fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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