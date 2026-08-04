Duro golpe a ‘Pirañas’: desmantelan una banda dedicada al robo de comercios de cadena

Bogotá D.C

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de seis personas vinculadas a la organización delincuencial denominada ‘Pirañas’, señalada de robar en establecimientos de cadena y grandes superficies en Bogotá y Soacha.

La investigación permitió establecer que esta estructura criminal habría delinquido durante aproximadamente siete meses, periodo en el cual estaría vinculada a 24 robos.

De acuerdo con las labores investigativas, los integrantes de la organización utilizaban diferentes modalidades para hurtar; entre ellas la simulación de clientes, el uso de armas cortopunzantes y el ocultamiento de mercancía, para posteriormente abandonar los establecimientos sin realizar el pago de los productos sustraídos.

Se logró determinar que la organización criminal tenía injerencia en las localidades de Bosa, Tunjuelito, Kennedy, Engativá, Usaquén, Chapinero, Suba, San Cristóbal y Antonio Nariño, además del municipio de Soacha. Para evitar ser detectados, sus integrantes se movilizaban principalmente en taxis y el sistema de transporte masivo TransMilenio.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentran alias ‘La Barbie’, ‘La Flaca’, ‘Pesquero’, ‘Fideo’,‘Boliviana’ y ‘Mechas’. Esta última es considerada una de las integrantes con mayor historial judicial, ya que registra antecedentes por el delito de hurto calificado.

Además, habría recuperado su libertad hace aproximadamente tres meses, luego de salir de un centro carcelario el pasado 25 de abril de 2026 por vencimiento de términos.

Estas personas registran más de 53 anotaciones judiciales por este mismo actuar delictivo. Según las investigaciones, la organización obtenía rentas criminales cercanas a los 33 millones de pesos mensuales producto de la comercialización de mercancía hurtada.

Asimismo, se adelantan verificaciones sobre posibles receptadores y establecimientos en el centro de Bogotá, donde, al parecer, eran vendidos los elementos robados.

Los capturados fueron presentados ante la autoridad judicial y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento.