Jorge Luis Pinto dejó fuerte crítica a la Selección: “Seguir creyendo en James Rodríguez es absurdo”

Luego del Mundial 2026 y la floja actuación de James Rodríguez, las críticas hacia el ‘10′ han aumentado, aludiendo a la falta de ritmo y la capacidad que tiene para aportar en defensa de la Selección Colombia. El nombre del cucuteño siempre ha generado amores y odios, pero en la actualidad parece unánime el descontento.

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Uno de los que siempre ha sido crítico con el volante es Jorge Luis Pinto, quien cuestiona el aporte hacia el funcionamiento del equipo. En diálogo con El Páis de Cali, el entrenador fue contundente al decir que la Tricolor no debería seguir insistiendo con Rodríguez.

“Seguir creyendo en James Rodríguez es un absurdo para los que seguimos el fútbol, porque pueden tenerlo en cuenta para un rato o un tiempo, pero no para sostenerlo como si fuera primordial y principal del equipo", dijo inicialmente.

Asimismo, agregó que el ‘10′ no se encuentra en nivel para entrar en la Selección Colombia, pues hay otros futbolistas con mejor rendimiento.

“Él no ha hecho méritos, al menos en los últimos tiempos como si lo hizo hace 8 o 10 años, pero ahora no yno tiene los méritos suficientes ni siquiera para ser capitán de Colombia, porque hay gente con mejor rendimiento y disposición”, añadió.

De momento, James se encuentra sin equipo tras terminar su vínculo con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. El cucuteño se encuentra en vacaciones, mientras su nombre parece tomar fuerza en el América de México, club en el que se bajaría su pretensión salarial para seguir compitiendo.

Pinto también criticó a Lorenzo y la falta de avance en la Tricolor

En la misma entrevista, el técnico santandereano cuestionó el desempeño de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia: “Hasta hoy no es bueno, diría que regular, pero no es malo tampoco. Si él quiere continuar tiene que mejorar muchos conceptos, especialmente de lo que se llama la ciencia del entrenamiento táctico de cual yo hablo mucho”.

Asimismo, se refirió a un estancamiento en la forma de juego de Colombia, pues con José Pékerman y Néstor Lorenzo “es el mismo modelo”.

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“Nosotros estamos en la patria boba desde hace 12 años, desde cuando estaba el profesor José Pékerman, que es el mismo modelo y estilo de trabajo que tiene Lorenzo, en el cual no se entregan formas de juego modernas como la tiene España, Japón, Marruecos, como la tiene Noruega posicionándose como lo hizo ante Brasil, y eso lo da el entrenamiento”, manifestó Pinto.

Pinto, quien tuvo su último paso por Unión Magdalena y dirigió en el Mundial de 2014 a Costa Rica (lo llevó a cuartos de final), estuvo al frente de la absoluta de la Selección Colombia entre 2007 y 2008, con un saldo de 27 partidos (11 ganados, 7 empatados y 9 perdidos).