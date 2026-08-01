Luis Díaz se unió a la pretemporada del Bayern Múnich: prográmese con los amistosos que jugará

Se acabaron los vacaciones para Luis Díaz. Poco más de tres semanas de receso para el colombiano luego del Mundial llegaron a su fin este sábado 1 de agosto, luego de que se uniera a la pretamporada del Bayern Múnich en la sede del equipo Säbener Straße.

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El guajiro regresó a los trabajos junto a Konrad Laimer y Josip Stanišić, a quienes pasaron por exámenes, hicieron trabajos de gimnasio y luego tuvieron entrenamientos en el terreno de juego. Lucho sorprendió a sus compañeros al llegar con su caballo completamente cobrizo, algo que no es nuevo para el ex Junior, que suele iniciar las temporadas con novedades en su corte.

Luis Díaz en su regreso a los entrenamientos con el Bayern Múnich / Getty Images / L. Vogt Ampliar Luis Díaz en su regreso a los entrenamientos con el Bayern Múnich / Getty Images / L. Vogt Cerrar

Partidos de pretemporada en Corea del Sur

Bayern Múnich ya ha disputado algunos amistosos contra rivales de menor envergadura. Perdió 2-1 contra el Wehen de la tercera división de Alemania y luego le propinó una goleada que le dio la vuelta al mundo por 15-0 al Rottach-Egern.

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Pero el club bávaro tiene por delante la preparación en Corea del Sur, también con fines comerciales, bajo la Audi Summer Tour. El plantel, sin Harry Kane, Michael Olise ni Dayot Upamecano (todavía en vacaciones), viajará este sábado 1 de agosto a la isla de Corea del Sur de Jeju y luego continuará por Hong Kong hasta el 8 de agosto.

A continuación los amistosos del Bayern Múnich en su gira asiática:

Martes 4 de agosto

- Jeju vs. Bayern Múnich

Jeju World Cup Stadium, Corea del Sur

Hora: 6:00 a.m. (de Colombia)

Viernes 7 de agosto

- Aston Villa vs. Bayern Múnich

Kai Tak Sports Park, Hong Kong

Hora: 12:00 p.m. (de Colombia)

Sábado 15 de agosto

- Bayern Múnich vs. Leipzig

Allianz Arena

Hora: 8:30 a.m. (de Colombia)

¿Cuándo inicia la competencia oficial del Bayern Múnich?

El primer partido oficial del conjunto bávaro será el sábado 22 de agosto contra el Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, que enfrental ganador de la Copa y al de la Bundesliga. Por su parte, el primer partido por liga será el viernes 28 de agosto contra el Stuttgart desde la 1:30 p.m. hora de Colombia.

¿Qué fichajes llegaron al Bayern Múnich?

El equipo que comanda el belga Vincent Kompany decidió mantener la base de jugadores de la temporada anterior, a pesar de los supuestos intereses que había en jugadores como Luis Díaz o Michael Olise. Solamente fueron fichados dos jugadores: el volante ofensivo marroquí Ismael Saibari y el lateral izquierdo alemán Nathaniel Brown.

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En el caso de Saibari, llega a cambio de 55 millones de euros procedente del PSV de Países Bajos. Brown, por su parte, llegó desde el Eintrach Frankfurt por 50 millones de euros.