Esta es la razón por la que el himno nacional en Colombia suena siempre a las 6AM y 6PM en radio

De fondo, un radio tradicional usado por los colombianos. Al frente, James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, cantando el himno nacional del país durante un partido de la 'Tricolor'. Fotos: Getty Images.

Los himnos nacionales de cada país es, entre otras cosas, uno de los simbolismos más fuertes solamente, quizá, detrás de la bandera de cada uno.

Es por ello que en muchos eventos, tanto deportivos como diplomáticos, económicos, y demás, este se reproduzca cuando el/la o los/las representantes de la nación ganan o participan o, en otros casos, hacen una intervención pública.

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Ahora, no es un secreto que Colombia es un país que, teniendo en cuenta su variedad cultural, cuenta con muchas tradiciones en cada una de sus regiones. Una de estas tradiciones, y que resulta muy curiosa para algunas personas, es que en algunas emisoras radiales el himno nacional se reproduce al aire en dos franjas horarias: a las 6:00 de la mañana, en punto; y a las 6:00 de la tarde, en punto.

Es por ello que en Caracol Radio le contamos cuál es la razón de que esto se haga: ¿tradición? Se lo revelamos.

¿Quién escribió el himno nacional de Colombia y quien compuso su música?

Primero, un poco de contexto. Aunque se piense que una sola persona se encargó de hacer (escribir y musicalizar) el himno nacional de Colombia, la realidad es que no es así; fueron cuatro.

“El Himno Nacional de la República de Colombia fue escrito por el expresidente Rafael Núñez, musicalizado por Oreste Síndici, compuesto por José Domingo Torres y transcrito por José Rozo Contreras”, explicó en su página web el Parlamento Andino.

Entonces, ¿por qué suena el himno nacional en Colombia a las 6 a.m y a las 6 p.m en radio?

Pues bien, la realidad detrás de esto es netamente normativa; es una ley.

Y es que la ley 198 de 1995 ordena que en esas horas se reproduzca el himno nacional de Colombia en las emisoras que tienen transmisión de 24 horas.

En el artículo 8 de la ya mencionada ley, se ordena que “a partir de la promulgación de la presente Ley, los canales y estaciones de televisión y las estaciones radiodifusoras que tengan programación continua de 24 horas diarias, deberán emitir diariamente la versión oficial del Himno Nacional de la República de Colombia, a las seis de la mañana (6:00 a.m.) y a las seis de la tarde (6:00 p.m.)”.

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En contra parte, las emisoras que no tengan programación las 24 horas, es decir, que tengan programación parcial diaria, “deberán emitir la versión oficial del Himno Nacional de la República de Colombia al iniciar y al cerrar sus labores diarias”.

Escuche el himno nacional de Colombia:

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