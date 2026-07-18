La Unidad de Alimentos Para el Aprendizaje adiciona más de 12.000 millones de pesos al PAE en Caldas

Caldas

Exactamente, se adicionan $ 12.190 millones al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Caldas, lo que significa que el presupuesto total destinado a este beneficio supera los 73.000 millones de pesos garantizando su operación hasta el último día de clases en los 26 municipios de la jurisdicción.

Luis Herney Vargas Barrera, es el secretario de Educación de Caldas y asegura que la inyección de recursos es fundamental para miles de estudiantes.

“De esa manera llevaremos alimentación a cerca de 57.000 estudiantes que reciben estas raciones en las diferentes instituciones educativas. Continuamos trabajando de la mano del gobierno departamental y nacional para garantizar este programa en pro de una calidad educativa que conlleva al bienestar de niños y adolescentes del departamento de Caldas”.

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En una labor conjunta con la contraloría, la gobernación y la veeduría ciudadana, los nuevos recursos son posibles gracias al buen desempeño que se lleva a cabo en las bodegas, en el transporte de alimentos y en el gramaje servido a los niños y adolescentes, según opina Juan Jairo Muñoz, representante legal de la Veeduría PAE Caldas.

“Resalto que las operadoras están muy bien pagadas, unas bodegas, adecuadamente, instaladas y de gran calidad, capacidad y provisión de alimentos. Podríamos decir también que cuentan con elementos más que básicos y necesarios para garantizar a los menores que les lleguen sus alimentos con las medidas de salubridad”.

La asignación de recursos fue ejecutada por la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA).