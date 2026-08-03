El ascenso profesional comienza con una maestría virtual en Unibagué: así se puede inscribir

Colombia

Cada vez más profesionales buscan estudiar un posgrado sin abandonar su trabajo. Con programas 100 % virtuales, flexibles y diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado laboral, en esta ocasión la Universidad de Ibagué ofrece una alternativa para quienes quieren fortalecer su perfil y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Maestrías virtuales de la Universidad de Ibagué

Hoy, avanzar profesionalmente ya no implica poner en pausa el trabajo o los proyectos personales. Gracias a la modalidad virtual, es posible estudiar desde cualquier lugar y organizar el tiempo de acuerdo con las responsabilidades diarias.

Las maestrías virtuales de la Universidad de Ibagué están pensadas para quienes buscan desarrollar nuevas habilidades en solo 18 meses, con el acompañamiento de docentes expertos y una metodología enfocada en resolver situaciones reales del entorno profesional.

Durante el proceso de formación, los estudiantes también construyen un portafolio digital que reúne los proyectos y logros alcanzados, una herramienta que puede fortalecer su perfil en procesos de selección, ascensos o nuevas oportunidades laborales.

¿Cuáles son las ofertas académicas de las maestrías virtuales de la Universidad de Ibagué?

La oferta académica responde a las necesidades de sectores estratégicos e incluye programas como:

La Maestría en Gerencia del Bienestar y de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la Maestría en Gerencia de la Responsabilidad Social Empresarial y Creación de Valor Compartido, además de opciones en Analítica de Datos, Bioestadística, Gestión Territorial y Sostenibilidad y Liderazgo para la Innovación.

Con esta oferta, la Universidad de Ibagué busca formar profesionales capaces de afrontar los retos actuales de las organizaciones y contribuir al desarrollo de sus regiones.

¿Cómo inscribirse en las maestrías virtuales de Unibagué?

Si se encuentra interesado en algún programa de estudio de las maestrías virtuales de la Universidad de Ibagué, siga este paso a paso:

Ingrese a la página web www.unibague.edu.co/programas-posgrados

Seleccione la maestría que le interesa

Lea con atención la información del posgrado

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Al enviar sus datos, la Universidad de Ibagué se contactará con usted para seguir el proceso de inscripción.