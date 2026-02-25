Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo: ¿está el suyo?

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares a nivel mundial por cuenta de sus múltiples funciones que permite comunicación inmediata a millones de kilómetros de distancia.

Por ende, esta app de mensajería instantánea busca darle gusto a todos sus usuarios, implementando funciones y herramientas únicas que hacen que cada vez sean más personales y cercanas las charlas que mantienen día a día.

Puede leer: Nuevos dispositivos para cuidar de su salud, bienestar y nuevos modos deportivos

A través de diferentes actualizaciones, WhatsApp se ha ido convirtiendo en una de las favoritas, pues las llamadas, videollamadas, stickers, chats de audio grupales, estados y más, han hecho que miles de personas sientan cercanía con esta.

Sin embargo, al paso del tiempo, estas novedades también hacen que la aplicación ya no sea compatible con diferentes modelos de celulares tanto Android como Apple.

Esto, debido a que hay dispositivos que ya no cuentan con los requisitos de seguridad y rendimiento para ejecutar la aplicación como se debe y van llegado a su fecha de caducidad.

Celulares sin WhatsApp desde marzo

Android

Todos los celulares que tengan un sistema operativo inferior a Android 5.0 Lollipop se quedarán sin la aplicación de mensajería.

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E de primera generación

Apple

En cuanto a Apple, todos los dispositivos que tengan un sistema operativo anterior al iOS 15.1 se quedarán si la app.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 4s

iPhone 4

¿Cómo recuperar las conversaciones y fotos de WhatsApp?

Teniendo en cuenta este listado anterior, si su celular está dentro de los nombrados, deberá actuar ante su buscar el respaldo de las conversaciones, fotos y archivos importantes de la app.

Para Android: Debe ingresar a Google Drive y realizar la copia de seguridad, a la cual podrá acceder con su correo de Google que tenga anclado al celular en uso.

Para Apple: Deberá hacer la copia a través de iCloud a la que podrá ingresar en diferentes dispositivos a través de su cuenta de Apple ingresada.

Tenga en cuenta que los celulares pueden permitir una actualización con una versión compatible, lo que podría ser una solución para no perder la aplicación. Sin embargo, la mayoría de dispositivos mencionados ya no aceptan actualizaciones por caducidad o espacio.

Lea aquí: En medio de crisis de conectividad, MinTIC investiga a Azteca Comunicaciones por fallas del servicio

WhatsApp le notificará los cambios a todos los usuarios que se verían afectados, por lo que, en caso de recibir este aviso, deberá tomar las medidas antes mencionadas o buscar un teléfono más actualizado si está entre sus prioridades.