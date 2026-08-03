La cancha del Metropolitano entra en su etapa final con instalación de césped híbrido

Las obras de modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanzan hacia una de sus fases más importantes con el inicio de la instalación del césped híbrido, una tecnología de origen alemán que permitirá una mayor resistencia de la cancha, una recuperación más rápida tras su uso y mejores condiciones para la realización de partidos de fútbol y eventos masivos.

Durante una visita de inspección, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la intervención representa un salto en la calidad del principal escenario deportivo de la ciudad.

“Ya comenzamos a instalar el césped híbrido de la cancha, una tecnología que la hará mucho más resistente y permitirá que se recupere más rápido para mantenerse en excelentes condiciones durante partidos y conciertos. Además, ofrecerá una superficie más segura para ayudar a prevenir lesiones en los jugadores”, manifestó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

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Char aseguró que los trabajos de hibridación estarán concluidos en aproximadamente dos semanas.

“En 14 días tendremos la cancha totalmente terminada. Son 88 agujas que están penetrando kilómetros y kilómetros de un hilo que hará que este césped esté sólido para nuestros espectáculos. Más del 90 % de la superficie será natural y entre el 8 y el 9 % será artificial, logrando una cancha mucho más resistente, con menos riesgo de lesiones y más fácil de mantener”, explicó.

El alcalde añadió que la nueva superficie permitirá reducir significativamente los tiempos de recuperación del terreno, facilitando que el estadio pueda albergar conciertos y, al día siguiente, partidos del Junior de Barranquilla o de la Selección Colombia.

Incluso comparó la calidad del nuevo campo de juego con algunos de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

“Esta es la casa del Junior y de la Selección, y va a tener una cancha a la altura del Santiago Bernabéu y de las mejores del mundo”, afirmó.

¿Cómo funciona el césped híbrido?

La tecnología consiste en combinar césped natural con fibras sintéticas que son inyectadas entre 10 y 20 centímetros de profundidad mediante maquinaria especializada. Con el crecimiento de las raíces, ambas estructuras se entrelazan formando una superficie híbrida que mantiene la apariencia y las características del pasto natural, pero con una mayor estabilidad estructural.

Entre las principales ventajas del sistema se encuentran una mayor resistencia al desgaste, mejor drenaje, menor formación de barro durante las lluvias y una superficie más uniforme que contribuye a disminuir el riesgo de lesiones en los futbolistas.

La instalación del césped híbrido hace parte de la transformación integral del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, una intervención con la que el Distrito busca convertir el escenario en un recinto con estándares internacionales, capaz de responder tanto a las exigencias del fútbol profesional como a la realización de grandes espectáculos y eventos de talla mundial.