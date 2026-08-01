Director designado del SENA prende las alarmas y pide frenar contratos si hay riesgos

El director designado del SENA, Ricardo Torres Castro, pidió a la Contraloría General de la República intervenir de manera preventiva en varios procesos contractuales que actualmente adelanta la entidad y que calificó como estratégicos por su impacto en el funcionamiento del SENA y en la ejecución de las políticas que asumirá la próxima administración.

En una carta dirigida al contralor general, el funcionario solicitó que se ejerza control fiscal preventivo y concomitante sobre esos procesos, con el fin de verificar que se desarrollen con plena transparencia y sin riesgos para el patrimonio público.

Sin embargo, la petición va más allá del simple acompañamiento. Torres Castro pidió que, si durante la revisión la Contraloría encuentra riesgos para la legalidad, la transparencia, la correcta destinación de los recursos públicos o el patrimonio del Estado, emita las advertencias correspondientes y recomiende suspender, aplazar o cancelar los procesos contractuales mientras se realizan las verificaciones necesarias.

¿Qué busca la solicitud?

De acuerdo con el documento, el objetivo es que la Contraloría haga seguimiento a estas contrataciones antes de que sean adjudicadas o entren en ejecución, con el fin de prevenir posibles afectaciones a los recursos públicos.

Para el director designado, los procesos sobre los que solicita vigilancia tienen un impacto estratégico para la entidad, por lo que considera necesario que exista un control previo que permita identificar eventuales riesgos antes de que se tomen decisiones definitivas.

¿Significa que ya hay irregularidades?

No, se está haciendo revisión. La comunicación enviada a la Contraloría no afirma que existan hechos de corrupción ni declara ilegales los procesos contractuales.

Lo que plantea es que, por la importancia de las contrataciones en curso, el organismo de control intervenga de manera preventiva para verificar que todas las actuaciones se ajusten a la ley y a los principios de transparencia y protección de los recursos públicos.

Ahora será la Contraloría General la que evalúe la solicitud presentada por el director designado del SENA y decida si activa ese mecanismo de control sobre los procesos contractuales que actualmente adelanta la entidad.