Nacional visita a Jaguares por fecha 2 de la Liga colombiana: posible formación, hora y dónde ver

Atlético Nacional visita a Jaguares por la segunda fecha de la Liga colombiana: Detalles y dónde ver // Colprensa

Jaguares de Córdoba recibirá a Nacional en la fecha 2 de la Liga. Los de Montería se encuentran en la posición 19° del campeonato luego de perder en su debut liguero contra el Deportivo Cali. Por parte de Nacional, este partido será el primero que disputen en liga, luego de que se aplazara su primera fecha.

El partido es vital para ambos equipos, Jaguares, recién ascendido y peleando por el promedio, necesita sumar todos los puntos posibles y ya dejó perder los primeros. Nacional, con una exigencia local grande, también pelea dos tablas. Actualmente es primero en la reclasificación, con 11 puntos arriba de Junior, y parcialmente cuenta con cupo a Copa Libertadores.

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Jaguares debutó con derrota

Palmaseca vio el primer partido de los cordobeses, en el cual cayeron contra los locales 2-0, goles de Tití Rodríguez y Johan Martínez. En esta segunda fecha oficiarán de locales contra Nacional y esperan hacerse fuertes en su plaza para no seguir dando ventaja en la tabla del descenso, actualmente están en el puesto 18° con un promedio de 0.900,.

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Nacional no ha visto minutos por liga

Atlético Nacional tenía previsto comenzar la liga con normalidad el sábado 25 de julio de visitante contra el Boyacá Chicó. Sin embargo, a pedido de la alcaldía de Tunja, el compromiso tuvo que ser aplazado.

Por su parte, la Dimayor hizo un llamado de atención a la parte administrativa de la ciudad, “Se ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó y Atlético Nacional”.

Dicho partido ya cuenta con una reprogramación oficial y tendrá lugar el 9 de septiembre a las 8:00PM en el Estadio La Independencia.

No obstante, el equipo disputó los Playoffs de Copa Colombia frente a Tigres. El encuentro terminó con un cómodo 4-0 en el global a favor de los paisas y se medirán en octavos de final contra el Deportivo Cali.

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Posibles alineaciones

Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Royscer Colpa, Jerson Malagón, Juan Pablo Arcila; Rafael Bustamante, Johan Hinestroza; Cristian Álvarez, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides y Johar Mejía.

DT: Hubert Bodhert.

Nacional: Franco Armani; Andrés Román, César Haydar, WIlliam Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

DT: Lucas González.

Jaguares FC vs Atlético Nacional

Día: 02/08/2026

Hora: 3:45 PM

Estadio: Estadio Jaraguay de Montería

Competencia: Fecha 2 por Liga Colombiana - II

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