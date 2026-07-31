Cambios en la programación de Liga colombiana: partidos de Nacional, América, Cali y Santa Fe
Once juegos sufrieron cambios en su programación habitual.
La Dimayor implementó en 2025 un software para la organización del calendario deportivo de las competencias durante el año, el cual buscaba, entre tanto, minimizar el aplazamiento de partidos y los cambios de la programación. Es por eso que desde el comienzo solicita a las ciudades que ceden sus estadios un cronograma para que no interfiera con eventos.
No obstante, uno de los objetivos no se ha podido cumplir a cabalidad y siguen surgiendo improvistos. Uno de esos fue en Tunja por la primera fecha de la Liga, en la que la ciudad no pudo brindar la seguridad para el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional en el estadio La Independencia, por lo que la Dimayor tuvo que aplazar este encuentro.
Molestia en Dimayor: la razón por la que se aplazó Chicó vs. Nacional por fecha 1 de Liga colombiana
El hecho de no haber podido llevar a cabo el partido hace que la programación de los dos equipos se vea alterada. Asimismo, otros equipos ya han presentado incovenientes para disputar algunos encuentros, por lo que la Dimayor dio a conocer las nuevas fechas de 11 juegos.
Reprogramación de partidos de Liga colombiana
Fecha 1
- Boyacá Chicó vs. Nacional
Miércoles 9 de septiembre
Estadio La Independencia de Tunja
Hora: 8:00 p.m.
Fecha 3
- Internacional Bogotá vs. Jaguares
Miércoles 5 de agosto
Estadio Metropolitano de Techo
Hora: 6:15 p.m.
- Deportivo Cali vs. Águilas Doradas
Domingo 27 de septiembre
Estadio Deportivo Cali
Hora: 8:10 p.m.
- Boyacá Chicó vs. Alianza
Martes 5 de agosto
Estadio La Independencia
Hora: Por definir
- Pereira vs. Santa Fe
Martes 29 de septiembre
Estadio Hernán Ramírez Villegas
Hora: Por definir
Fecha 4
- Pasto vs. Cali
Sábado 8 de agosto
Estadio Departamental Libertad
Hora: 8:30 p.m.
- Alianza vs. Bucaramanga
Domingo 9 de agosto
Estadio Armando Maestre Pavejau
Hora: 4:05 p.m.
- América vs. Nacional
Domingo 9 de agosto
Estadio Pascual GUerrero
Hora: 8:15 p.m.
- Águilas vs. Llaneros
Lunes 10 de agosto
Estadio Cincuentenario
Hora: 4:00 p.m.
Fecha 9
- América vs. Alianza
Jueves 3 de septiembre
Estadio Pascual Guerrero
Hora: 6:00 p.m.
- Boyacá Chicó vs. Once Caldas
Sábado 5 de septiembre
Estadio La Independencia
Hora: 6:00 p.m.