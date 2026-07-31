Cambios en la programación de Liga colombiana: partidos de Nacional, América, Cali y Santa Fe

La Dimayor implementó en 2025 un software para la organización del calendario deportivo de las competencias durante el año, el cual buscaba, entre tanto, minimizar el aplazamiento de partidos y los cambios de la programación. Es por eso que desde el comienzo solicita a las ciudades que ceden sus estadios un cronograma para que no interfiera con eventos.

No obstante, uno de los objetivos no se ha podido cumplir a cabalidad y siguen surgiendo improvistos. Uno de esos fue en Tunja por la primera fecha de la Liga, en la que la ciudad no pudo brindar la seguridad para el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional en el estadio La Independencia, por lo que la Dimayor tuvo que aplazar este encuentro.

Molestia en Dimayor: la razón por la que se aplazó Chicó vs. Nacional por fecha 1 de Liga colombiana

El hecho de no haber podido llevar a cabo el partido hace que la programación de los dos equipos se vea alterada. Asimismo, otros equipos ya han presentado incovenientes para disputar algunos encuentros, por lo que la Dimayor dio a conocer las nuevas fechas de 11 juegos.

Reprogramación de partidos de Liga colombiana

Fecha 1

- Boyacá Chicó vs. Nacional

Miércoles 9 de septiembre

Estadio La Independencia de Tunja

Hora: 8:00 p.m.

Fecha 3

- Internacional Bogotá vs. Jaguares

Miércoles 5 de agosto

Estadio Metropolitano de Techo

Hora: 6:15 p.m.

- Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Domingo 27 de septiembre

Estadio Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

- Boyacá Chicó vs. Alianza

Martes 5 de agosto

Estadio La Independencia

Hora: Por definir

- Pereira vs. Santa Fe

Martes 29 de septiembre

Estadio Hernán Ramírez Villegas

Hora: Por definir

Fecha 4

- Pasto vs. Cali

Sábado 8 de agosto

Estadio Departamental Libertad

Hora: 8:30 p.m.

- Alianza vs. Bucaramanga

Domingo 9 de agosto

Estadio Armando Maestre Pavejau

Hora: 4:05 p.m.

- América vs. Nacional

Domingo 9 de agosto

Estadio Pascual GUerrero

Hora: 8:15 p.m.

- Águilas vs. Llaneros

Lunes 10 de agosto

Estadio Cincuentenario

Hora: 4:00 p.m.

Fecha 9

- América vs. Alianza

Jueves 3 de septiembre

Estadio Pascual Guerrero

Hora: 6:00 p.m.

- Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Sábado 5 de septiembre

Estadio La Independencia

Hora: 6:00 p.m.