Barranquilla da el batacazo en Copa Colombia y elimina a Junior: vea los cruces de octavos de final / @BarranquillaFC

¡Continúa su curso la Copa Colombia 2026! Este miércoles 29 de julio se se conocieron nuevos equipos clasificados a la ronda de octavos de final, jornada que dejó varias sorpresas.

La única llave que se encuentra pendiente la protagonizan Independiente Santa Fe y Unión Magdalena, debido a que el cuadro cardenal se encuentra disputado la Copa Sudamericana y el calendario internacional complica la posibilidad de ponerse al día.

Bogotá vence a Pamira en el duelo de los Inter

El día comenzó con el partidazo que protagonizaron Inter Palmira e Internacional de Bogotá en el Estadio Francisco Rivera Escobar. Larry Vásquez abrió la cuenta para el cuadro capitalino, Carlos Franco lo empató para el dueño de casa, pero Frabricio Sanguinetti, en la última del duelo, selló el 2-1 definitivo.

Barranquilla da el batacazo frente al Junior

La gran sorpresa de la Fase 1B en la Copa Colombia se produjo en el Romelio Martínez con la sorpresiva eliminación del Junior, tras caer en la tanda de penales frente al modesto Barranquilla FC de segunda división.

En el tiempo reglamentario, ambos equipos atacaron hasta más no poder y terminaron igualando a tres tantos (3-3). Ya en la tanda de penales, el Tiburón se quedó por fuera gracias al lanzamiento errado de Edwin Herrera.

América sufre, pero elimina al Real Cartagena

La jornada concluyó en el Jaime Morón con la sufrida clasificación del América de Cali. Aunque el cuadro vallecaucano sacó un empate (1-1) frente al Real Cartagena, la ventaja 2-1 obtenida en el duelo de ida le permitió hacerse un lugar en la siguiente ronda (global 3-2).

Partidos faltantes de la Fase 1B de la Copa Colombia

Envigado (0) vs (3) Once Caldas

Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena (por definir)

Cruces de octavos de final de la Copa Colombia