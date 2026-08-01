Modificaciones prohibidas por ley en el primer y último piso de un edificio, ¿cuáles y por qué?

En Colombia todos los conjuntos residencias se encuentran regidos por la Ley de Propiedad Horizontal, Ley 675 de 2001, la cual establece las normas, los derechos y deberes de los propietarios de los inmuebles, las multas que pueden ser impuestas a los residentes y también determina las normas de convivencia entre los residentes.

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el fin de esta ley es garantizar la seguridad y la sana convivencia en la propiedad entre los residentes, promoviendo un trato pacífico y la solidaridad. Además, de regular otros aspectos como las funciones de los órganos comunitarios, como el administrador y el concejo, entre otros.

Una de las regulaciones establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal son las modificaciones que los propietarios no pueden realizar al inmueble a menos de que cuenten con una autorización de los órganos de control del conjunto o edificio residencial.

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¿Cuáles son las modificaciones prohibidas si vivo en el primer piso de un edificio?

De acuerdo con la Ley 675 de 2001 son varias las modificaciones que están prohibidas dentro de una propiedad horizontal, principalmente las que afecten los bienes comunes esenciales, que de acuerdo con la ley son aquellos indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio.

Algunas restricciones para el primer piso son:

Hacer excavaciones: No se pueden cavar sótanos o pozos que pongan en riesgo la solidez del edificio.

No se pueden cavar sótanos o pozos que pongan en riesgo la solidez del edificio. Cambiar la estructura: Queda prohibido tumbar muros o columnas, pues pueden hacer parte del soporte principal.

Queda prohibido tumbar muros o columnas, pues pueden hacer parte del soporte principal. Modificar la fachada: No se permite alterar ventanas, puertas exteriores, rejas o pintar de un color diferente.

No se permite alterar ventanas, puertas exteriores, rejas o pintar de un color diferente. Invadir zonas comunes: No podrá apropiarse o construir sobre pasillos, jardines o áreas de uso común, aunque queden frente a su apartamento.

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¿Cuáles son las modificaciones prohibidas si vivo en el último piso de un edificio?

Las modificaciones prohibidas para quien vive en el último piso de un edificio son:

Construir: No puede levantar otro piso ni ampliar hacia arriba sin el aval de la asamblea de propietarios.

No puede levantar otro piso ni ampliar hacia arriba sin el aval de la asamblea de propietarios. Apropiarse de la terraza: El techo y la terraza son zonas comunes; no se pueden usar como espacio privado ni hacer terrazas sobre su vivienda sin un acuerdo previo.

El techo y la terraza son zonas comunes; no se pueden usar como espacio privado ni hacer terrazas sobre su vivienda sin un acuerdo previo. Cambiar la fachada: Igual que en cualquier apartamento, no se pueden alterar las paredes exteriores, ventanas o techos que rompan el diseño original del edificio.

Igual que en cualquier apartamento, no se pueden alterar las paredes exteriores, ventanas o techos que rompan el diseño original del edificio. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las reformas internas en los inmuebles privados no requerirán de autorización previa por parte de los órganos administradores, siempre y cuando no incidan ni afecten la estructura y funcionamiento de la Unidad Inmobiliaria Cerrada.

¿Cómo se aprueban estas modificaciones?

En caso de que los residentes deseen realizar alguna de estas modificaciones en el inmueble deberán seguir una serie de pasos y siempre tener la aprobación de la asamblea de propietarios, cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de cada uno de los conjuntos y con las licencias de ampliación y modificación de la curaduría.

De acuerdo con el portal especializado Asuntos Legales, para que las modificaciones puedan ser aprobados la asamblea debe sesionar al menos con un número de miembros que representen a la mitad más uno de los coeficientes de la propiedad y se deben aprobar con la misma cantidad de votos, es decir, la mitad más uno debe votar favorablemente.

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